Badai Salju, 300 Turis Terkatung-katung di Himachal Pradesh India Dievakuasi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Himachal Pradesh menyelamatkan sekitar 300 turis yang terkatung-katung di dekat South Portal (SP) terowongan Atal di Rohtang, India. Kejadian ini persisnya terjadi pada Selasa sore, 30 Januari 2024, setelah salju turun dengan yang lebat.

“Sekitar 50 kendaraan dan satu bus Himachal Road Transport Corporation (HRTC) yang ada di dekat South Portal, mentok tak bisa bergerak. Di lokasi itu, ada sekitar 300 turis sedang piknik. Semua turis di sana sekarang sudah dievakuasi,” demikian keterangan otoritas South Portal, sambil memastikan sebuah operasi penyelamatan sudah dilakukan.

#WATCH | Kullu, Himachal Pradesh: Police rescue 300 tourists stranded near the South Portal (SP) of Atal Tunnel in Rohtang after snowfall. (30.1)

