Arab Saudi Terbitkan Personal Visit Visa untuk Mudahkan Turis Muslim Umrah

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Kamis, 25 Januari 2024, mengumumkan warga negara Arab Saudi bisa mengundang teman muslim dari luar negeri untuk menjalankan umrah menggunakan visa baru bernama ‘personal visit visa’. Dalam pengumuman yang disampaikan lewat media sosial X itu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menjelaskan visa tersebut bisa diperoleh secara online untuk single entry atau multiple entry.

Kebijakan ini diambil untuk memungkinkan turis melakukan umrah sekaligus mengunjungi masjid Nabawi di Kota Madinah. Mereka yang memegang personal visa visit juga boleh melancong ke seluruh wilayah dan kota-kota di Arab Saudi.

Holders of personal visit visas are willingly allowed to perform Umrah.#Makkah_in_Our_Hearts pic.twitter.com/MdIEqrqCGo