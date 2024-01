H&M Minta Maaf karena Iklannya Dituduh Bernada Seksualitas pada Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Raksasa fashion asal Swedia H&M menarik salah satu iklan online musim sekolah karena dituduh melakukan seksualitas pada anak. Iklan itu muncul di media sosial H&M cabang Australia yang memperlihatkan dua anak perempuan dalam pakaian seragam sambil membawa tas merah jambu.

“Membuat seluruh pandangan tertuju ke fashion Back to School H&M,” demikian tulis iklan H&M itu.

H&M Australia causes outrage with parents after the brands Back to School Facebook ad featured an image of two young girls in school uniforms with the caption ‘Make those heads turn.’

