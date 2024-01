Apple Watch Oksiometri Tak Bisa Dijual di AS Gara-gara Sengketa Hak Paten

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple tidak dapat menjual dua model andalan Apple Watch di Amerika Serikat karena sengketa hak paten yang mencakup fitur pengukuran oksigen darah, demikian pengadilan banding AS pada hari Rabu, 17 Januari 2024.

Pertarungan hukum bisa memakan waktu satu tahun dan analis memperkirakan Apple akan menonaktifkan fitur oksiometri yang disengketakan itu untuk mematuhi larangan tersebut sehingga tetap bisa menjual jam tangan tersebut.

Saham Apple ditutup 0,5% lebih rendah setelah Pengadilan Banding Sirkuit Federal AS memutuskan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat lagi menjual Apple Watch Seri 9 dan Ultra 2 dengan fitur oksigen darah di tengah perselisihan hukum yang luas dengan perusahaan teknologi medis Masimo.

Dalam sebuah pernyataan, Joe Kiani, pendiri dan kepala eksekutif Masimo, mengatakan keputusan tersebut “menegaskan bahwa bahkan perusahaan terbesar dan terkuat pun harus menghormati hak intelektual para penemu Amerika dan harus menghadapi konsekuensinya ketika mereka ketahuan melanggar hak paten orang lain.”

Perwakilan Applebelum memberikan komentar mengenai keputusan tersebut.

Secara terpisah, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada 12 Januari 2024 menetapkan bahwa usulan desain ulang dari Apple akan memungkinkan Apple mengimpor versi Apple Watch Seri 9 dan Ultra 2 terbaru yang dikonfigurasi ulang tanpa melanggar batasan Komisi Perdagangan Internasional AS (ITC), menurut pengajuan pengadilan.

Apple belum menjelaskan desain ulang tersebut secara publik, yang mungkin melibatkan pembaruan pada perangkat lunak jam tangan tersebut.

Ben Bajarin, kepala eksekutif firma analis Creative Strategies, mengatakan Apple kemungkinan akan menonaktifkan fitur oksigen darah pada model Apple Watch Seri 9 dan Ultra 2 daripada berhenti menjualnya.

Proses hukum hanya mempengaruhi penjualan di Amerika Serikat. Apple tidak merinci angka penjualan Apple Watch di AS secara spesifik, namun sekitar 42% dari keseluruhan pendapatannya berasal dari Amerika Utara tahun lalu.

Meskipun penjualan Apple Watch jauh lebih kecil dibandingkan iPhone andalan Apple, perangkat tersebut menjadi jangkar segmen penjualan perangkat wearable perusahaan, yang menyumbang $39,84 miliar dari keseluruhan penjualan Apple sebesar $383,29 miliar pada tahun fiskal 2023.

Larangan impor ITC terhadap Apple Watch Seri 9 dan Ultra 2 secara singkat mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2023. Federal Circuit mencabut larangan tersebut pada 27 Desember sambil mempertimbangkan permintaan Apple untuk jeda jangka panjang, dan Apple melanjutkan penjualan jam tangan pintar tersebut setelah hari itu.

Masimo menuduh Apple mempekerjakan karyawannya dan mencuri teknologi oksimetri nadi untuk digunakan di Apple Watch. ITC melarang impor dan penjualan langsung Apple Watch yang dapat membaca kadar oksigen dalam darah menyusul keluhan Masimo.

Apple berhenti menjual jam tangan Seri 9 dan Ultra 2 terbarunya di AS sebelum Natal hingga pengadilan banding menghentikan sementara. Perangkat tetap tersedia dari pengecer AS lainnya termasuk Amazon.com, Best Buy, Costco (COST.O), dan Walmart.

Apple meminta Federal Circuit yang berbasis di Washington untuk menahan larangan tersebut selama proses banding, yang kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan. Mereka berargumentasi bahwa mereka kemungkinan besar akan memenangkan banding dan mempertahankan larangan tersebut akan merugikan perusahaan, pemasoknya, dan masyarakat.

Komisi tersebut membantah bahwa argumen Apple "tidak lebih berarti" daripada pelanggar paten yang "meminta izin untuk terus melakukan pelanggaran".

Apple telah menyertakan fitur oksimeter denyut di jam tangan pintar sejak Apple Watch Seri 6 pada tahun 2020. Apple telah menggugat balik Masimo atas pelanggaran paten, menyebut tindakan hukum Masimo sebagai "manuver untuk membuka jalan" bagi jam tangan pesaingnya.

REUTERS

