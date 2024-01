Tarif Pengiriman Peti Kemas Melonjak Dampak Serangan AS-Inggris ke Houthi Yaman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tarif pengiriman peti kemas untuk rute-rute perdagangan global utama melonjak, seiring dengan serangan udara Amerika Serikat dan Inggris terhadap Houthi Yaman yang memicu kekhawatiran akan gangguan berkepanjangan terhadap perdagangan global di Laut Merah, salah satu rute tersibuk di dunia, kata para pejabat industri pada hari Jumat, 12 Januari 2024.

Pesawat tempur, kapal, serta kapal selam AS dan Inggris melancarkan puluhan serangan di seluruh Yaman semalam, sebagai pembalasan terhadap pasukan Houthi yang didukung Iran atas serangan terhadap kapal-kapal Laut Merah, sehingga memperluas konflik regional yang berasal dari perang Israel di Gaza.

Sebagian besar kapal kontainer sudah menghindari Terusan Suez, jalan pintas antara Asia dan Eropa yang menangani 12% perdagangan global. Kini, militer AS dan Inggris telah menyarankan semua kapal untuk menjauhi zona konflik. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa tarif kapal tanker minyak dan kapal curah yang mengangkut komoditas penting akan melonjak, sehingga meningkatkan risiko babak baru inflasi global.

Indeks acuan Shanghai Containerized Freight naik lebih dari 16% minggu ke minggu menjadi 2,206 poin pada hari Jumat. Indeks tersebut, yang mengukur tarif "spot" non-kontrak untuk pengiriman peti kemas dari pelabuhan Cina, telah naik 114% sejak pertengahan Desember.

Tarif pada rute Shanghai-Eropa naik 8,1% menjadi $3,103 per kontainer 20 kaki pada hari Jumat dibandingkan minggu sebelumnya, sementara tarif untuk kontainer ke Pantai Barat AS yang tidak terkena dampak melonjak 43,2% menjadi $3,974 per kontainer 40 kaki dari minggu ke minggu, kata broker kapal Clarksons pada hari Jumat.

“Semakin lama krisis ini berlangsung, semakin besar gangguan yang ditimbulkan terhadap pengiriman angkutan laut ke seluruh dunia dan biaya akan terus meningkat,” kata Peter Sand, kepala analis platform pengangkutan Xeneta.

Para pemain utama di industri pelayaran laut yang menangani lebih dari 90% perdagangan global bersiap menghadapi gejolak yang memicu biaya selama berbulan-bulan.

“Bahkan jika mulai hari ini Selat Bab al-Mandeb menjadi aman untuk transit, kami perkirakan akan memakan waktu minimal dua bulan sebelum kapal dapat melakukan pola rotasi normal,” kata Michael Aldwell, wakil presiden eksekutif logistik laut di Kuehne + Nagel.

Pemilik kapal kontainer besar seperti Maersk dan Hapag-Lloyd telah mengalihkan kapal-kapal yang menuju Terusan Suez ke rute yang lebih panjang di sekitar Tanjung Harapan di Afrika. Hal ini menyebabkan penundaan yang terjadi karena jadwal kapal yang rumit. Tarif setidaknya telah meningkat dua kali lipat dibandingkan bulan lalu pada rute-rute yang paling terkena dampak, namun tetap berada di bawah rekor tertinggi pandemi.

Pada hari Jumat, empat kapal tanker minyak berbalik di tengah perjalanan untuk menghindari Laut Merah dan lima lainnya melakukan pengalihan atau menghentikan navigasi.

“Tarif kapal tanker akan meningkat dan harga berjangka naik pagi ini,” kata John Kartsonas, Managing Partner di Breakwave Advisors, yang menambahkan bahwa curah kering tetap menjadi sektor yang paling sedikit terkena dampak.

Importir besar seperti Tesla, Volvo Car milik Geely dan Ikea telah melaporkan kekurangan produk atau memperingatkan kedatangan barang yang terlambat.

Mengubah rute kapal mengelilingi Afrika menambah sekitar 10 hari dan biaya bahan bakar sebesar $1 juta untuk setiap perjalanan satu arah antara Asia dan Eropa.

Perusahaan-perusahaan pengangkut menarik kapal-kapalnya ke jalur perdagangan Eropa dan Mediterania yang paling terkena dampaknya sebagai kompensasi. Hal ini mengurangi ruang kapal yang tersedia untuk kargo yang bergerak di rute Transpasifik dan Utara-Selatan dan menyebabkan tarif menjadi lebih tinggi, kata analis Jefferies Omar Nokta dalam sebuah catatan pada hari Jumat.

Operator kapal juga menerapkan biaya tambahan terkait Laut Merah dan menjatah ruang yang lebih murah dengan tarif kontrak – sehingga memaksa pengiriman beberapa pelanggan ke pasar spot yang lebih mahal.

“Harga berbagai macam barang terancam akan naik lagi,” kata Susannah Streeter, kepala uang dan pasar, Hargreaves Lansdown.

