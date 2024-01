Mahasiswa Beasiswa HEAT Luncurkan Buku soal Korea Selatan dan Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - KBRI Seoul bekerjasama dengan Mahasiswa penerima Beasiswa HEAT (Higher Education for ASEAN Talent) di Korea Selatan meluncurkan buku "Indonesia and Korea Partnership: The Indonesian Scholar's Perspectives on 50 Year Relationship". Acara peluncuran dan diskusi buku ini digelar pada 28 Desember 2023 di kantor KBRI Seoul, sekaligus acara terakhir dari rangkaian peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan pada 2023.

KBRI Seoul dalam keterangan pada 2 Januari 2023 menjelaskan penulis buku ini adalah sejumlah mahasiwa Indonesia penerima beasiswa Higher Education for ASEAN Talent (HEAT) Scholars dari pemerintah Korea Selatan pada 10 dosen asal Indonesia yang saat ini menempuh gelar PhD di Republik Korea Selatan. Buku ini memperkenalkan kompilasi perspektif pada berbagai sektor mulai dari pendidikan, budaya, pertanian, kondisi kerja perempuan di Korea Selatan, pemanfaatan teknologi di bidang sains, serta politik sekitar Korea Selatan dan Indonesia.

Peluncuran buku ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata selama hampir dua tahun menempuh program doktor diberbagai bidang. KUAI RI Seoul, Zelda Wulan Kartika, mengapresiasi karya mahasiswa penerima beasiswa HEAT karena buku kompilasi hasil riset tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Kerjasama Indonesia Korea yang saat ini memasuki 50 tahun.

“Karya para dosen yang saat ini sedang menempuh program doctoral di Korea merupakan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas Kerjasama Indonesia dan Korea. Buku ini juga memiliki rekomendasi lesson learnt atau Pelajaran berharga tentang kebijakan pemerintah dan dunia usaha Korea di berbagai sektor untuk menjadi bechmarking bagi kepada pemerintah Indonesia yang sebentar lagi akan melakukan pemilihan presiden baru dan pemerintahan baru tentunya.” kata Zelda.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Secara bergantian, ke-10 penulis buku, secara singkat menyampaikan permasalah, latar belakang, hasil temuan, solusi, dan rekomendasi yang mereka tulis pada buku dimaksud. Buku "Indonesia and Korea Partnership: The Indonesian Scholar's Perspectives on 50 Year Relationship" juga sudah tersedia secara online di Google Books, dan Google Play serta akan dicetak di toko buku di Indonesia.

Baca Juga: Daftar Beasiswa Luar Negeri Tanpa LoA Unconditional

Pilihan Editor: Jenazah WNI Korban TPPO di Kamboja Diserahkan ke Keluarga

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini