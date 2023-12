Amnesty International: India Kembali Mata-matai Jurnalis dengan Pegasus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah India baru-baru ini menargetkan jurnalis terkenal dengan spyware Pegasus, kata Amnesty International dan The Washington Post dalam penyelidikan bersama yang diterbitkan pada Kamis 28 Desember 2023.

Dibuat oleh perusahaan Israel NSO Group dan dijual ke pemerintah di seluruh dunia, perangkat lunak Pegasus dapat digunakan untuk mengakses pesan dan email ponsel, membaca foto, menguping panggilan, melacak lokasi, dan bahkan merekam pemiliknya dengan kamera.

Pengawas telah mendokumentasikan penggunaan spyware secara luas – yang biasanya hanya dijual kepada pemerintah atau badan keamanan – terhadap jurnalis dan aktivis di banyak negara, termasuk India.

Amnesty mengatakan jurnalis Siddharth Varadarajan dari The Wire dan Anand Mangnale dari The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) telah menjadi sasaran spyware di iPhone mereka.

“Wartawan di India semakin banyak menghadapi ancaman pengawasan yang melanggar hukum hanya karena melakukan pekerjaan mereka,” kata Donncha O Cearbhaill, kepala Lab Keamanan Amnesty International.

Ancaman tersebut menambah iklim yang sudah tidak bersahabat bagi wartawan India yang juga menghadapi “penahanan berdasarkan undang-undang yang kejam, kampanye kotor, pelecehan, dan intimidasi”, tambahnya.

Pemerintah India tidak segera menanggapi laporan tersebut, yang mengatakan kasus penggunaan Pegasus terbaru yang teridentifikasi terjadi pada Oktober.

Pada 2021, New Delhi dituduh menggunakan Pegasus untuk mengawasi jurnalis, politisi oposisi, dan aktivis, dengan dokumen yang bocor menunjukkan bahwa spyware tersebut telah digunakan terhadap lebih dari 1.000 nomor telepon India.

Saingan politik utama Perdana Menteri Narendra Modi, Rahul Gandhi, termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran.

Pemerintah Modi membantah melakukan “pengawasan ilegal”, namun menolak bekerja sama dengan penyelidikan Mahkamah Agung atas tuduhan tersebut, yang temuannya belum dipublikasikan.

OCCRP, salah satu dari dua organisasi sasaran yang disebutkan dalam laporan Kamis, menerbitkan penyelidikan pada Agustus terhadap transaksi keuangan taipan India Gautam Adani, sekutu bisnis utama Modi.

Konglomerat Adani kehilangan nilai lebih dari US$100 miliar pada awal tahun ini setelah sebuah perusahaan investasi short-seller Amerika Serikat melontarkan tuduhan besar mengenai penipuan akuntansi, yang oleh perusahaan India tersebut dianggap sebagai "kampanye kotor" yang terorganisir.

Mangnale mengatakan bahwa dia menjadi sasaran "dalam beberapa jam" setelah mengirimkan pertanyaan ke Adani Group atas nama OCCRP.

“Saya tidak bisa menyalahkan Adani Group atau Pemerintah India, karena kami belum punya buktinya,” tambahnya. “Tapi, kronologinya sendiri sangat jitu.”

Varadarajan dari The Wire menyatakan kepada The Washington Post bahwa dia menjadi sasaran karena memimpin oposisi terhadap penahanan penerbit berita terkemuka di New Delhi.