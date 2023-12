10 Negara dengan Gaji Tertinggi di Eropa, Tertarik Pindah?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara di Eropa kerap kali menjadi incaran para pekerja migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Italia sebanyak 1,26 ribu orang dan 716 orang di Polandia sepanjang Januari-Mei 2022.

Salah satu alasannya adalah Eropa dikenal sebagai kawasan yang menawarkan gaji tertinggi bagi para pekerja. Lantas, di mana sajakah negara di Eropa dengan gaji tertinggi?

Daftar Negara dengan Gaji Tertinggi di Eropa

Pangkalan data Numbeo merilis daftar 38 negara di Eropa berdasarkan rata-rata gaji bersih bulanan pekerja setelah pajak. Berikut deretan 10 negara yang mempunyai gaji tertinggi bulanan paling besar se-Eropa:

1. Swiss

Pekerja di Swiss mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar US$ 6.439 atau sekitar Rp 99 juta (kurs Rp15.378) per bulan. Meskipun begitu, negara yang dikenal dengan pemandangan pegunungan Alpennya itu juga memiliki biaya hidup yang tak kalah tinggi. Untuk menyewa apartemen satu kamar tidur di luar pusat kota, penduduk harus mengeluarkan biaya hingga US$1.350 atau Rp 20,7 juta per bulan.

2. Luksemburg

Negara kecil Luksemburg juga menawarkan pendapatan tinggi bulanan rata-rata sebesar US5.107 atau sekitar Rp 78,5 juta.. Pendapatan per kapita tertinggi di Luksemburg diraih oleh pekerja dengan profesi sebagai dokter, dokter gigi, ilmuwan data, dan eksekutif tingkat C.

3. Denmark

Di posisi ke-3 ada Denmark yang dilaporkan memiliki pekerja dengan rata-rata gaji sebesar US3.587 atau setara Rp 55,1 juta sebulan. Denmark digadang-gadang menjadi salah satu negara dengan pasar kerja tersehat di dunia, khususnya di sektor bisnis, ilmu pengetahuan, hukum, konstruksi, serta industri makanan dan minuman.

4. Belanda

Di bawah Denmark, terdapat Belanda yang diperkirakan menawarkan gaji rata-rata untuk pekerjanya sebesar US$3.559 atau sekitar Rp 54,7 juta sebulan. Menurut portal khusus pencari kerja ke luar negeri yang dikelola oleh Komisi Eropa, yaitu EURES, Belanda memiliki jumlah lowongan lebih banyak dibandingkan angkatan kerjanya pada akhir 2021.

5. Norwegia

Norwegia berada di posisi ke-5 sebagai negara dengan gaji tertinggi di Eropa, yaitu sebesar US$3.332 atau setara Rp 51,2 juta per bulan. Menurut laporan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), negara di kawasan Skandinavia itu memiliki pendapatan per kapita tertinggi keempat di dunia.

6. Irlandia

Para buruh di Irlandia dapat mengantongi pendapatan rata-rata sebesar US$3.110 atau sekitar Rp 47,8 juta sebulan. Selain mendapatkan gaji tinggi, pemerintah Irlandia juga sangat memperhatikan hak pekerja, salah satunya memberikan jatah cuti berbayar selama 4 minggu hingga cuti melahirkan selama 26 minggu.

7. Jerman

Jerman berada di urutan ke-7 dengan upah rata-rata sebesar US$3.022 atau setara Rp 46,4 juta per bulan. Sementara itu, gaji tertinggi yang bisa didapatkan di Jerman biasanya datang dari pekerja profesional, seperti dokter, pengacara, dan eksekutif bisnis.

8. Finlandia

Selain dikenal sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia, Finlandia juga menjadi salah satu negara dengan penawaran upah tertinggi, yaitu US$2.918 atau sekitar Rp 44,8 juta per bulan. Adapun sektor pekerjaan yang memiliki permintaan sangat tinggi di Finlandia, antara lain hotel dan katering, perdagangan, layanan kesehatan, serta transportasi dan logistik.

9. Inggris

Meskipun memutuskan keluar dari Uni Eropa, dilansir dari Reuters, pertumbuhan upah di Inggris meningkat hingga 11 persen sejak 2020. Para pekerja di Inggris bisa mengantongi gaji rata-rata mencapai US$2.905 atau setara Rp 44,6 juta per bulan. Adapun sektor-sektor yang umumnya bergaji rendah adalah konstruksi, perhotelan, dan kebersihan.

10. Swedia

Di peringkat sepuluh, terdapat Swedia yang masuk dalam daftar negara dengan gaji tertinggi di Eropa. Para pekerja di Swedia bisa membawa pulang gaji sebesar US$2.701 atau setara Rp 41,5 juta per bulan. Beberapa pekerjaan dengan gaji terbesar di negara itu adalah pengacara, pilot, dan dokter bedah.

MELYNDA DWI PUSPITA | NUMBEO | REUTERS

