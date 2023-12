Helikopter Jatuh di Jalan Raya Spanyol, Akibat Angin Kencang?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah helikopter jatuh di jalan raya Spanyol yang sibuk tak lama setelah lepas landas pada Jumat 1 Desember 2023.

Helikopter itu jatuh di jalan raya M40 dekat Madrid setelah tidak stabil akibat angin kencang. Laporan awal menyebutkan dua penumpang helikopter terluka. Namun identitas mereka belum diketahui.

Meskipun kejadian tersebut terjadi di jalan raya yang sibuk, tidak ada laporan lain mengenai adanya korban jiwa.

Kecelakaan itu menyebabkan beberapa orang mengalami luka ringan, lapor surat kabar El Mundo, yang memperlihatkan gambar puing-puing berwarna kuning di dekat pilar jembatan jalan raya.

Lalu lintas di kedua arah dihentikan sehingga layanan darurat dapat bekerja di lokasi kejadian.

Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Buruk di Kota Tangerang Selatan

Kecelakaan itu dikaitkan dengan angin kencang yang diduga mengganggu kestabilan helikopter.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Laporan lokal menunjukkan bahwa mereka berpartisipasi dalam pameran industri helikopter yang disebut European Rotors yang berlangsung dari 27 November hingga 30 November di pusat pameran IFEMA Madrid.

Situs berita penerbangan On The Wings of Aviation melaporkan: “Helikopter Enstrom 280FX Shark dengan registrasi F-HPUX yang berpartisipasi dalam pameran European Rotors yang berlangsung di Ifema telah jatuh pada M40 di Madrid tak lama setelah lepas landas. Helikopter itu jatuh di titik kilometer 5.600 lingkar dalam.”

Pilihan Editor: Helikopter Militer Kenya Jatuh Dekat Perbatasan Somalia, 8 Personel Tewas



THE SUN | AL ARABIYA