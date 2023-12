Rand Paul Selamatkan Anggota Senat Amerika Serikat yang Tersedak Makanan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota senat Amerika Serikat Rand Paul pada Kamis, 30 November 2023, menyelamatkan rekan kerjanya anggota senat Joni Ernst yang tersedak makanan saat acara makan siang bersama di Washington. Anggota senat Mike Lee dari Partai Republik yang mewakili Utah menyebut Paul sebagai seorang pahlawan.

Acara makan siang bersama para anggota senat Amerika Serikat dari Partai Republik ini, dipandu Ernst dan Chuck Grassley, yang keduanya berasal dari Iowa. Paul yang terpilih menjadi anggota senat mewakili Kentucky pada 2010, datang menyelamatkan Ernst setelah temannya itu tersedak makanan.

Upaya penyelamatan itu dilakukan dengan meletakkan kedua tangan Ernst ke belakang dan menarik dasar diagfrahma agar bisa mengeluarkan benda yang membuat tersedak dengan memaksa udara naik melalui tenggorokan.

“Tidak semua pahlawan memakai jubah. Tidak semua anggota senat bisa mengutip Mises dan Hayek dan saat yang sama menyelamatkan nyawa,” kata Lee, mengacu pada dua ekonom terkenal asal Australia.

Yummm an Iowa chop from Sen Ernst & the Iowa Cattlemen’s Association for lunch pic.twitter.com/dGYFaegwN4