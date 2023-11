Greta Thunberg Diprotes karena Beri Waktu ke Perempuan Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis lingkungan hidup Greta Thunberg merangkul sejumlah tim kampanye pro-Palestina saat dia berpidato di sebuah acara lingkungan terbesar di Kota Amsterdam, Belanda, pada Minggu, 12 November 2023. Seorang pendukung Israel memprotes tindakan Thunberg tersebut dengan menyebutnya mempolitisasi acara.

Momen ini terjadi saat Thunberg berpidato dihadapan sekitar 10 ribu orang yang menghadiri aksi turun ke jalan yang dinamai Climate Crisis Coalition. Namun tiba-tiba, Thunberg memberikan waktunya berpidato pada aktivis asal Afghanistan Sahar Shirzad dan perempuan asal Palestina di sana.

“Sebagai sebuah bagian dari gerakan keadilan iklim, kita pun harus mendengarkan suara-suara mereka yang tertindas dan yang memperjuangkan kebebasan serta keadilan. Sebab tidak akan ada keadilan iklim tanpa solidaritas internasional,” kata Thunberg.

Protester interrupts Greta Thunberg’s speech and says “I came here for a climate demonstration not a political view.”

Then Greta starts chanting:

“No climate justice on occupied land”

pic.twitter.com/OnmcaSXODD