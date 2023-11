Hizbullah Minta AS Hentikan Serangan Israel di Gaza untuk Cegah Perang Regional

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Hizbullah Lebanon memperingatkan Amerika Serikat, Jumat, 3 November 2023, bahwa mencegah konflik regional bergantung pada penghentian serangan Israel di Gaza, dan mengatakan ada kemungkinan pertempuran di front Lebanon berubah menjadi pertempuran penuh.

Sayyed Hassan Nasrallah, dalam pidato pertamanya sejak perang Hamas vs Israel meletus pada 7 Oktober, juga mengancam sekutu utama Israel, Amerika Serikat, mengisyaratkan kelompoknya yang didukung Iran siap menghadapi kapal perang AS di Mediterania.

“Anda, orang-orang Amerika, dapat menghentikan agresi terhadap Gaza karena itu adalah agresi Anda. Siapa pun ingin mencegah perang regional, dan saya sedang berbicara dengan orang-orang Amerika, harus segera menghentikan agresi terhadap Gaza,” kata Nasrallah.

Hizbullah telah terlibat baku tembak dengan pasukan Israel di perbatasan Lebanon-Israel sejak 8 Oktober, dan menewaskan lebih dari 55 pejuangnya. Namun bentrokan sebagian besar berhasil diatasi di perbatasan, dan Hizbullah sejauh ini hanya menggunakan sebagian kecil persenjataan yang telah lama digunakan Nasrallah untuk mengancam Israel.

Nasrallah mengatakan serangan Hizbullah sejauh ini di perbatasan “bukanlah segalanya”, seraya menambahkan bahwa peningkatan serangan tersebut akan bergantung pada peristiwa di Gaza dan tindakan Israel terhadap Lebanon.

Kelompok yang didirikan oleh Garda Revolusi Iran pada 1982 ini merupakan ujung tombak aliansi yang didukung Teheran dan memusuhi Israel dan Amerika Serikat.

Kelompok lain yang bersekutu dengan Iran juga ikut terlibat dalam konflik ini, seperti kelompok Syiah yang didukung Teheran yang menembaki pasukan AS di Irak dan Suriah, dan kelompok Houthi Yaman yang meluncurkan drone ke Israel. Nasrallah salut dengan upaya mereka.

“Anda, orang Amerika, tahu betul bahwa jika perang pecah di kawasan, armada Anda tidak akan ada gunanya,” katanya. “Orang yang akan membayar akibatnya adalah… kepentingan Anda, tentara Anda, dan armada Anda,” katanya.

Gedung Putih mengatakan Hizbullah tidak boleh mengeksploitasi konflik Hamas-Israel, dan Amerika Serikat tidak ingin konflik meluas hingga ke Lebanon.

Pentagon telah mengerahkan dua kapal induk ke Mediterania timur sejak perang meletus, dengan mengatakan bahwa hal ini dimaksudkan sebagai pencegah untuk memastikan konflik tidak meluas.

Nasrallah mengatakan Hizbullah tidak takut dengan kapal perang.

“Kami telah mempersiapkan dengan baik untuk menyambut armada Anda, yang mana Anda mengancam kami,” kata Nasrallah, yang persenjataan kelompoknya mencakup rudal anti-kapal.

Dia mengingat kembali serangan terhadap kepentingan AS di Lebanon pada awal 1980an – mengacu pada bom bunuh diri 1983 yang menghancurkan markas besar Marinir AS di Beirut, menewaskan 241 prajurit, dan serangan bunuh diri di kedutaan AS. Amerika Serikat menganggap Hizbullah bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Mereka “yang mengalahkan Anda di Lebanon… masih hidup”, katanya.

