Satu Keluarga WNI Berhasil Dievakuasi dari Gaza, Sudah Tiba di Perbatasan Mesir

TEMPO.CO, Jakarta -Satu keluarga dari seorang warga negara Indonesia (WNI), Abdillah Onim, berhasil dievakuasi dari Gaza pada Kamis, 2 November sekitar pukul 19.00 waktu Mesir (atau Jumat, 3 November sekitar pukul 00.00 WIB).

Mereka kini sudah tiba di pintu Rafah, perbatasan Gaza dengan Mesir.

“Alhamdullillah, puji syukur, pada 2 November sekitar pukul 19.00 waktu Mesir atau sekitar pukul 00.00 pada 3 November WIB, empat WNI dan satu istri WNI telah berhasil dievakuasi dari Gaza dan sudah tiba di Rafah,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 3 November 2023.

Setelah menempuh perjalanan sekitar tujuh jam dengan jarak 367 kilometer, para WNI dan tim evakuasi tiba di Kairo pada pukul 03.00 dini hari waktu setempat.

“Perjalanan evakuasi empat WNI dan satu istri WNI ini bukan hal yang mudah, sekali lagi bukan hal yang mudah,” ujar Retno.

Dalam konferensi pers, Retno mengungkapkan bahwa evakuasi WNI dari Gaza yang telah diupayakan pemerintah tidaklah mudah. Butuh tiga kali percobaan sampai keluarga Onim akhirnya berhasil keluar dari Gaza dengan selamat.

“Perjalanan evakuasi 4 WNI dan 1 istri WNI ini bukan hal yang mudah. Teman-teman ingat di tanggal 1 November, WNI sudah berusaha menuju Rafah, namun harus kembali karena situasi sangat tidak kondusif. Di sepanjang jalan terjadi serangan-serangan,” katanya.

Atas kesepakatan pemerintah dan pihak WNI, satu keluarga tersebut akhirnya kembali ke rumah mereka di Gaza Utara.

Kemudian pada Kamis pagi, 2 November 2023 evakuasi kembali diupayakan, namun kembali gagal karena situasi tidak memungkinkan. Akhirnya di percobaan ketiga pada Kamis siang, empat WNI dan satu istri WNI tersebut berhasil dievakuasi.

Setelah berhasil mencapai Rafah, keluarga WNI harus menempuh perjalanan sekitar 367 km ke Kairo, ibu kota Mesir. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 7 jam.

“Yang lebih menyulitkan dari proses evakuasi ini antara lain adalah karena komunikasi selalu on and off. Sambungan komunikasi kadang dapat dipergunakan dan kadang tidak dapat dipergunakan,” sambung Retno.

Ia mengatakan terus melakukan komunikasi dengan keluarga WNI yang berhasil dievakuasi, dan telah mendapat kabar langsung dari Onim.

“Alhamdulillah, Bang Onim dan anak istri sudah bersama teman-teman KBRI Kairo. Sekarang sedang on the way ke kedutaan,” ujar Onim dalam sebuah pesan suara kepada Retno. “Terima kasih, alhamdulillah atas kerja samanya.”