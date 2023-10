3 Negara Pengekspor Senjata Terbesar Dunia yang Mendukung Israel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai dukungan untuk Israel terus berdatangan, termasuk negara pengekspor senjata terbesar di dunia. Sejumlah negara eksportir senjata ini mendukung Zionis Israel, meski telah menyerang brutal fasilitas umum dan sipil Palestina. Mengutip dari berbagai sumber berikut negara pengekspor senjata yang mendukung Israel.

1. Amerika Serikat

Merujuk Basis Data Transfer Senjata Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Amerika Serikat merupakan negara pengekspor senjata terbesar di dunia. Pangsa ekspor senjata AS meningkat dari 33 persen menjadi 40 persen pada 2018–2022. Ekspor senjata AS meningkat seiring menurunnya ekspor senjata Rusia yang telah lama menempati urutan kedua di dunia selama tiga dekade terakhir.

AS menyumbangkan 41 persen ekspor senjata ke Timur Tengah pada 2018-2022 dan 49 persen pada 2013-2017. AS juga mengekspor senjata-senjata canggih sebanyak 23 persen ke negara Eropa, 32 persen ke Asia dan Oseania, 16 persen ke Afrika, 43 persen ke korea selatan dan 35 persen ke ukraina selama invasi rusia.

Mengenai konflik Israel-Palestina, Joe Biden selaku Presiden AS memberikan dukungan penuh terhadap Israel setelah kelompok Hamas melakukan penyerangan. Dukungan Amerika Serikat diberikan melalui banyaknya bantuan militer ke Israel. Negara Zionis itu telah menerima bantuan sebanyak 3,8 miliar dolar setiap tahun.

Disamping itu, AS telah mengekspor senjata ke Israel sejak 1961. Bahkan lebih dari 70 persen senjata yang dibeli Israel berasal dari negara Paman Sam. AS juga memberikan dana tambahan senilai US$ 1,6 miliar sejak 2011 yang digunakan untuk membuat sistem anti-rudal Iron Dome Israel.

2. Perancis

Perancis menjadi eksportir senjata terbesar dunia ketiga. Perancis menyumbang 11 persen ekspor senjata dari total global. Angka ini 44 persen lebih tinggi dibandingkan pada 2013–2017.

Sebagian besar ekspor senjata Perancis ditujukan ke negara-negara Asia dan Oseania, serta Timur Tengah. Perancis bahkan menggantikan Amerika Serikat sebagai pemasok senjata terbesar kedua ke India setelah Rusia. India menerima 30 persen ekspor senjata Perancis pada 2018-2022.

Melalui pernyataannya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendukungan penuh Israel. Macron bahkan berjanji akan melindungi seluruh warga Yahudi. Bentuk dukungan Perancis juga bisa terlihat ketika Menteri Dalam Negeri melarang rakyatnya melakukan demonstrasi pro-Palestina, bahkan ada senator Prancis yang mengusulkan supaya gelar Ballon d'Or dan status kewaganegaraan Karim Benzema dicabut.

3. Jerman

Jerman adalah negara kelima pengekspor senjata dunia. Ekspor senjata Jerman mencapai 4,2 persen dari total ekspor senjata global pada 2018-2022. Sebagian besar total ekspor senjata Jerman dikirimkan ke negara bagian di Tengah Wilayah Timur. Kemudian diikuti oleh negara-negara di Asia dan Oseania, dan Eropa.

Sama halnya dengan Amerika, Jerman juga mendukung Israel melalui bantuan militer. Negara ini ikut menindaklanjuti setiap dukungan terhadap Hamas yang terjadi di dalam negeri. Bahkan, Kementerian Pertahanan Jerman sudah menyetujui permintaan Israel untuk menggunakan 2-5 drone tempur Heron TP.

Dukungan Jerman juga ditunjukkan melalui penjualan senjata ke Israel. Jerman menjual senjata ke Israel sepanjang 1960-an dan 1970-an. Jerman telah melakukannya setiap tahun sejak 1994.

Selain itu, Jerman menyumbang 24 persen dari impor senjata Israel antara 2009-2020. Hal ini terbukti dari pesanan enam kapal selam Dolphin dan tank Merkava yang diminta Israel.

KHUMAR MAHENDRA | GEZITA INOVA RUSYDA

