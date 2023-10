Agenda Hari Kedua Jokowi di Cina: Bertemu Xi Jinping sampai Presiden Sri Lanka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral pada hari kedua kunjungannya di Cina, Selasa, 17 Oktober 2023. Mengawali agendanya, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan dengan PM Li Qiang di Diaoyutai State Guest House, demikian dikutip dari laman Presiden RI.

Selanjutnya, Jokowi diagendakan bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Pertemuan yang digelar di Great Hall of the People tersebut akan didahului dengan upacara penyambutan resmi.

Sebelum itu, Jokowi akan menuju Tiananmen Square untuk melakukan kegiatan peletakan karangan bunga atau flower tribute di Monumen Pahlawan Rakyat. Presiden kemudian akan menuju China World Hotel untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Pada malam harinya, Presiden beserta Iriana Joko Widodo akan menghadiri acara jamuan makan malam para pemimpin yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ke-3 Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation. Acara tersebut juga akan digelar di Great Hall of the People.

Sejumlah kepala negara menghadiri KTT BRF, di antaranya Vladimir Putin dari Rusia, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, PM Thailand Srettha Thavisin, PM Laos Thongloun Sisoulith.

