Hari Kucing Sedunia Diperingati Tiap 8 Agustus, Bagaimana Asal-usulnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Kucing Sedunia diperingati tiap 8 Agustus. Kucing salah satu hewan peliharaan yang diminati di seluruh dunia. Merujuk Health for Animals kucing tergolong hewan peliharaan yang diminati setelah anjing.

Tentang Hari Kucing Sedunia

Dikutip dari situs web National Today, peringatan Hari Kucing Sedunia pertama kali diadakan oleh International Fund for Animal Welfare pada 2002. Upaya memperjuangkan perlindungan kucing dari kekejaman telah dilakukan sejak 1958 oleh International Fund for Animal Welfare. Kucing sudah dipelihara sejak masa Mesir Kuno.

Dikutip dari Days of the Year, drama musikal yang ditampilkan dalam suatu bioskop yang disutradarai oleh Andrew Lloyd Weber memikat minat. Ia berharap menampilkan sosok karakter kucing bernama Felix. Kucing telah menjadi sumber insipirasi dalam karya seni film populer dan lain-lain. Hari Kucing Sedunia tiap 8 Agustus mendorong kepedulian terhadap kucing. Hari yang menjadi momentum refleksi bagi pencinta kucing.

Menurut hasil survei American Pet Products Association sepanjang tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan, hampir 70 persen rumah tangga di Amerika Serikat memiliki hewan peliharaan.

Publikasi berjudul Cardiovascular Reactivity and the Presence of Pets, Friends, and Spouses: The Truth About Cats and Dogs menjelaskan, pemilik hewan peliharaan juga mengalami peningkatan yang lebih kecil dalam detak jantung dan tekanan darah selama stres. Peneliti menyarankan anjing dan kucing sebagai hewan peliharaan.

Mengutip AnimalWised, kucing bisa merasakan suasana hati manusia. Kucing juga mengisi sebagian besar waktunya untuk memahami manusia yang memeliharanya. Kucing bereaksi terhadap emosi manusia dan mengubah perilaku menyesuaikan perasaan pemiliknya.

Kepekaan emosional ketika mempertimbangkan hubungan manusia dengan kucing. Kucing merespons manusia sebagai rujukan. Manusia tak hanya merawat, tapi juga memberi rasa aman dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Kesehatan manusia diterjemahkan kucing sebagai kondisi yang sama.

Hari Kucing Sedunia bertujuan mempererat persahabatan antara manusia dengan kucing, juga melindungi hewan itu.

