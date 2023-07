Yellen Klaim Kunjungannya ke Beijing Bisa Stabilkan Hubungan AS - China

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pertemuan dengan pejabat senior China dalam lawatan empat harinya ke Beijing "langsung" dan "produktif", membantu menstabilkan hubungan kedua negara adidaya yang sering bermasalah.

Sebelum meninggalkan Beijing pada Minggu, 9 Juli 2023, Yellen mengatakan Amerika Serikat dan China tetap berselisih dalam sejumlah masalah, tetapi ia yakin kunjungannya meningkatkan upaya untuk menempatkan hubungan pada "pijakan yang lebih pasti".

"AS dan China memiliki perbedaan pendapat yang signifikan," kata Yellen pada konferensi pers di kedutaan AS di Beijing, mengutip kekhawatiran Washington tentang apa yang disebutnya "praktik ekonomi tidak adil" dan tindakan hukuman baru-baru ini terhadap perusahaan AS.

"Tapi Presiden Biden dan saya tidak melihat hubungan antara AS dan China melalui kerangka konflik kekuatan besar. Kami percaya bahwa dunia cukup besar bagi kedua negara kami untuk berkembang."

Dengan hubungan AS-Tiongkok yang kurang baik karena masalah keamanan nasional, termasuk Taiwan, larangan ekspor AS pada teknologi canggih dan kebijakan industri yang dipimpin negara China, Washington telah berusaha memperbaiki hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengunjungi Beijing bulan lalu, perjalanan pertama oleh diplomat top AS dalam kepresidenan Biden. Utusan iklim John Kerry diperkirakan akan berkunjung bulan ini.

Dorongan diplomatik AS datang menjelang kemungkinan pertemuan antara Biden dan Presiden Xi Jinping pada KTT Kelompok 20 September di New Delhi atau pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik APEC yang dijadwalkan November di San Francisco.

Yellen mengatakan kunjungannya bertujuan untuk membangun dan memperdalam hubungan dengan tim ekonomi baru China, mengurangi risiko kesalahpahaman dan membuka jalan bagi kerja sama di berbagai bidang seperti perubahan iklim dan kesulitan utang.

"Saya pikir kami telah membuat beberapa kemajuan dan saya pikir kami dapat memiliki hubungan ekonomi yang sehat yang menguntungkan kami berdua dan dunia," katanya, dan menambahkan bahwa ia mengharapkan peningkatan dan komunikasi yang lebih teratur di tingkat staf.

Memberi pengarahan kepada wartawan setelah kunjungan tersebut, seorang pejabat senior Departemen Keuangan mengatakan perjalanan berlangsung seperti yang diharapkan tidak menghasilkan terobosan kebijakan khusus, tetapi "sangat berhasil" dalam hal "membangun kembali kontak" dan membangun hubungan.

Dia mengatakan para pejabat China menyuarakan keprihatinan tentang perintah eksekutif AS yang diharapkan membatasi investasi keluar, tetapi dia meyakinkan mereka bahwa tindakan seperti itu akan memiliki cakupan yang sempit dan diberlakukan secara transparan, melalui proses pembuatan aturan dengan memungkinkan masukan publik.

Yellen mengatakan dia memberi tahu pejabat China bahwa mereka dapat menyampaikan kekhawatiran tentang tindakan AS, sehingga Washington dapat menjelaskan, dan "mungkin dalam beberapa situasi, menanggapi konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan kita jika tidak ditargetkan dengan hati-hati."

Yellen Temui PM dan Gubernur Bank Sentral

Yellen bertemu dengan pejabat termasuk Perdana Menteri Li Qiang dan Deputi Gubernur Bank Rakyat China Pan Gongsheng, yang dia sebut sebagai kepala bank sentral, untuk mengkonfirmasi promosi yang diharapkannya.

Dia juga bertemu dengan perusahaan AS yang berbisnis di China, pakar keuangan iklim, dan ekonom wanita.

Dalam pertemuannya dengan para pejabat, dia mendesak lebih banyak kerja sama antara kedua belah pihak dalam masalah ekonomi dan iklim sambil mengkritik apa yang disebutnya "tindakan hukuman" terhadap perusahaan AS di China.

Dia menegaskan kembali bahwa Washington tidak berusaha untuk memisahkan diri dari ekonomi China, karena hal itu akan menjadi "bencana bagi kedua negara dan membuat dunia tidak stabil."

AS telah menerapkan kontrol ekspor yang dirancang untuk membatasi kemampuan China untuk memperoleh microchip berteknologi tinggi yang dikhawatirkan Washington dapat memiliki aplikasi militer, dan sedang mempertimbangkan perintah eksekutif untuk mengekang investasi AS di area sensitif.

Tetapi beberapa anggota parlemen AS menginginkan tindakan yang lebih kuat. Sebuah kelompok bipartisan telah mengusulkan memberi pemerintah kekuatan besar untuk memblokir miliaran investasi AS ke China.

Yellen mengatakan dia telah menekankan kepada rekan-rekan China-nya bahwa setiap pembatasan investasi akan "sangat ditargetkan, dan diarahkan dengan jelas, secara sempit, pada beberapa sektor di mana kami memiliki masalah keamanan nasional tertentu," untuk menghindari dampak yang tidak perlu".

Yellen menekankan bahwa perintah eksekutif apa pun tidak akan untuk keuntungan ekonomi dan membicarakan seperti apa perintah itu "mungkin terlihat" dengan rekan-rekan China-nya, menurut pejabat keuangan senior.

Ditanya tentang rencana Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan untuk menciptakan mata uang perdagangan bersama untuk grup BRICS mereka, Yellen mengatakan dia memperkirakan dolar akan tetap menjadi mata uang dominan dalam transaksi internasional.

Mengenai perang Rusia Ukraina, dia mengatakan kepada lawan bicaranya di China bahwa "penting" bagi perusahaan China menghindari memberikan dukungan material kepada Moskow untuk perang.

REUTERS

