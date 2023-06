Yevgeny Prigozhin Kemungkinan Sudah Terbang ke Belarusia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah jet bisnis yang dikaitkan dengan kepala tentara bayaran Rusia Yevgeny Prigozhin terbang ke Belarusia dari Rusia pada Selasa, 27 Juni 2023, menyusul pemberontakan yang telah memberikan pukulan terbesar bagi otoritas Presiden Vladimir Putin sejak ia berkuasa lebih dari 23 tahun lalu.

Putin awalnya bersumpah untuk menghancurkan pemberontakan, membandingkannya dengan kekacauan masa perang yang mengantarkan revolusi 1917 dan kemudian perang saudara, tetapi beberapa jam kemudian kesepakatan dicapai untuk memungkinkan Prigozhin dan beberapa prajuritnya pergi ke Belarusia.

Prigozhin, mantan pencuri kelas teri berusia 62 tahun yang bangkit menjadi tentara bayaran terkuat Rusia, terakhir terlihat di depan umum ketika dia meninggalkan kota Rostov di Rusia selatan pada hari Sabtu, berjabat tangan dan menyindir bahwa dia telah "menghibur" orang-orang.

Flightradar24 menunjukkan jet bisnis itu terbang ke Belarusia pada Selasa pagi. Embraer Legacy 600 meninggalkan wilayah Rostov pada 0232 GMT dan mulai turun pada 0420 GMT di dekat Minsk. Tidak jelas apakah pesawat itu benar-benar mendarat.

Kode identifikasi pesawat cocok dengan kode jet yang ditautkan oleh Amerika Serikat ke Autolex Transport yang dikaitkan kepada Prigozhin oleh Kantor Pengawasan Aset Asing AS.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dia tidak memiliki informasi tentang lokasi Prigozhin, meskipun dia berharap semua pihak dalam kesepakatan yang mengakhiri pemberontakan akan tetap pada kesepakatan mereka.

Sinyal dari pesawat tidak ditunjukkan oleh Flightradar setelah mencapai ketinggian 747 meter tidak jauh dari pangkalan udara Machulishchy, tepat di sebelah selatan ibu kota Belarusia, Minsk. Mematikan transponder adalah taktik umum untuk menghindari pelacakan lokasi pendaratan yang tepat.

Di bawah kesepakatan yang dimediasi oleh pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko pada hari Sabtu yang tiba-tiba menghentikan pemberontakan oleh prajurit Grup Wagner, Prigozhin - pendiri pasukan tentara bayaran - diperintahkan untuk pindah ke Belarusia.

Dalam pidatonya pada Senin malam, Putin mengatakan para pemimpin dari apa yang disebutnya "pemberontakan bersenjata" telah mengkhianati Rusia dan rakyat Rusia, tetapi berterima kasih kepada tentara, penegak hukum, dan layanan khusus karena melawan para pemberontak.

"Pawai untuk keadilan" Prigozhin, yang katanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah dengan petinggi militer Putin yang dia anggap sebagai pengkhianat dan korup, telah meningkatkan prospek kekacauan di Rusia sambil merusak reputasi Putin sebagai pemimpin yang tak tertandingi.

REUTERS

