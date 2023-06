Suhu Panas, 3 Tentara Inggris Pingsan

Tiga tentara Inggris pingsan saat dilakukan gladi resik di hadapan Pangeran William untuk acara tahunan parade Trooping the Colour pada Sabtu, 10 Juni 2023. Tiga tentara yang pingsan itu mengenakkan tunik wol dan topi kulit di bawah suhu London yang terik mencapai hampir 30 derajat celcius.

Suhu di London pada Sabtu, 10 Juni 2023, tercatat 30 derajat celcius. Atas kejadian ini, Pangeran William pun menulis status di Twitter.

“Terima kasih sebesar-besarnya pada setiap tentara yang ambil bagian dalam gladi resik pagi ini di bawah suhu yang panas. Kondisi yang sulit, namun Anda semua melakukan tugas dengan baik. Terima kasih. W,” tulis Pangeran William di Twitter.

At least three British royal guards collapsed during a parade rehearsal in London ahead of King Charles' official birthday as temperatures exceeded 88 degrees Fahrenheit pic.twitter.com/V0fLjROoD5

Dalam status Twitter terpisah, Pangeran William menulis kerja keras dan persiapan seperti ini demi sebuah acara adalah penghargaan bagi semua orang yang terlibat, khususnya pada kondisi saat ini (yang sedang panas-panasnya).

Dalam acara gladi resik Sabtu, 10 Juni 2023, seorang tentara yang bertugas meniup trombon yang sudah dalam kondisi pucat, akhirnya ambruk – namun dia tampak berusaha terus melanjut tugasnya meniup trombon. Tak lama kemudian, tim medis mendekatinya dan memberikan bantuan padanya.

Conducting the Colonel's Review of the King's Birthday Parade today. The hard work and preparation that goes into an event like this is a credit to all involved, especially in today’s conditions. pic.twitter.com/IRuFjqyoeD