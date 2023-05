Profil Ron DeSantis, Gubernur Florida yang akan Maju dalam Pilpres Amerika Serikat 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan bersiap maju dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 dari Partai Republik. Mengutip Reuters, DeSantis kemungkinan besar akan menjadi saingan kuat Donald Trump.

Siapa Ron DeSantis?

Ron DeSantis menjabat sebagai Gubernur Florida sejak tahun 2019. Mengutip Britannica, ia lahir di Jacksonville, Florida pada 14 September 1978. Saat masih berusia muda, Ron DeSantis pemain bisbol.

Pada 1991 dia membantu tim Dunedin (Florida) lolos ke Seri Dunia Liga Kecil, meski kalah di perempat final. DeSantis terus bermain bisbol saat dia hadir Universitas Yale menjadi kapten tim universitas.

Pada 2001, DeSantis lulus dan mendapat gelar sarjana sejarah, dia sempat bekerja sebagai guru sebelum akhirnya belajar hukum di Universitas Harvard. Pada 2004, ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika dan menjadi perwira di Korps Jenderal Advokat Hakim. Pelayanan dia termasuk bertugas di pangkalan angkatan laut di Teluk Guantánamo, tempat fasilitas penahanan terkemuka.

DeSantis pernah ditugaskan ke Irak, selama di sana dia menjadi penasihat hukum untuk Navy SEAL komandan. Pada 2010 DeSantis meninggalkan tugas aktif tetapi tetap berada di Cadangan Angkatan Laut.

Karier politik Ron DeSantis

Sebelum terjun ke politik, DeSantis pernah bekerja sebagai jaksa federal. Pada 2011, dia menerbitkan buku Dreams from Our Founding Fathers: First Principles in the Age of Obama, dia menggambarkan gaya konservatismenya dan mengkritik kebijakan Barack Obama .

Pada 2012, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mewakili distrik keenam Florida. Selama masa jabatannya, ia ikut mendirikan House Freedom Caucus yang konservatif dan sering menjadi komentator di Fox News.

Pada 2017, Donald Trump menjadi presiden, DeSantis termasuk di antara pendukungnya yang paling vokal. Tahun itu dia mendukung RUU reformasi pajak besar-besaran Trump dan upaya yang gagal untuk menggantikan Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau. Pada 2018, Ron DeSantis mencalonkan diri sebagai Gubernur Florida dan berhasil memenangi pemilihan.

