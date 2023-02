Militer Israel Mengkonfirmasi Lancarkan Serangan ke Gaza

TEMPO.CO, Jakarta - Militer Israel mengkonfirmasi lewat Twitter telah melancarkan serangan udara melawan ‘teroris’ di Gaza pada Kamis pagi, 2 Februari 2023. Serangan dilakukan beberapa jam setelah sebuah roket ditembakkan ke arah Israel, namun bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome.

“Sistem pertahanan udara Iron Dome saat ini sedang menyerang Gaza. Jet tempur menyerang sebuah tempat produksi bahan kimia mentah dengan sebuah pabrik pembuatan senjata dari bahan kimia mentah milik kelompok Hamas,” demikian keterangan Militer Israel lewat Twitter sekitar pukul 3 dini hari, Kamis, 2 Februari 2023.

IDF has struck a militant site in the central #Gaza Strip in response to a rocket that was launched earlier today. #Israel pic.twitter.com/bZOXquQuGN