Beda Visi, Duta Besar Israel untuk Kanada Mengundurkan Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Israel untuk Kanada Ronen Hoffman, mengumumkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin, 23 Januari 2023 waktu setempat. Pengunduran diri itu sebagai bentuk protes pada sejumlah kebijakan Pemerintah Israel yang baru, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“Saya merasa terhormat ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya (mantan Perdana Menteri Yair lapid) untuk tampil dan mengabdi pada negara sebagai Duta Besar Israel untuk Kanada selama lebih dari setahun. Dengan transisi ke pemeritahan yang baru dan dengan kebijakan yang berbeda di Israel, saya secara pribadi dan integritas profesional saya telah memaksa untuk mempersingkat jabatan saya dan pulang ke Israel pada musim panas ini,” kata Hoffman di Twitter.

Baca juga: Perdana Menteri Polandia Mantap Ingin Kirim Tank Leopard 2 ke Ukraina

I am honoured to have been appointed by previous Prime Minister @yairlapid to represent and serve the State of Israel as Ambassador to Canada over a year ago. pic.twitter.com/ehwtsNcOie