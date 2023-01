Lisa Marie Presley, Anak Tunggal Elvis Presley, Meninggal Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa Marie Presley, putri tunggal dari penyanyi legendaris Elvis Presley, meninggal dunia pada usia 54 tahun.

Kabar ini datang beberapa jam setelah Lisa Marie dikabarkan berada dalam kondisi kritis dan bergantung pada alat pacu jantung sementara. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit dan koma akibat henti jantung.

Kabar kematian Lisa Marie Presley dikonfirmasi oleh ibunya, Priscilla, yang menemani musisi tersebut di rumah sakit.

"Dengan berat hati bahwa saya mengabarkan kabar yang amat menyedihkan bahwa putri cantik saya, Lisa Marie, telah meninggalkan kita," kata Priscilla dalam pernyataannya kepada AP, Jumat 13 Januari 2023.

"Dia adalah perempuan yang begitu bersemangat dan menyenangkan yang pernah saya kenal. "Terima kasih atas cinta dan doanya," tulis pernyataan tersebut.

Lisa Marie Presley sebelumnya dilaporkan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami henti jantung pada Kamis (12/1) waktu Amerika Serikat. Layanan panggilan darurat beberapa jam sebelumnya mendapatkan telepon dari rumah Lisa Marie yang berada di Calabasas, California.

Ketika tiba, petugas melakukan CPR atau resusitasi jantung paru (RJP). Lisa juga diberikan epinephrine yang biasa dilakukan dalam tindakan RJP. Hingga kemudian, tim paramedis menemukan denyut nadi Lisa sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit.

Lisa Marie merupakan anak satu-satunya dari Elvis Presley, hasil cinta King of Rock and Roll tersebut dengan Priscilla Presley. Lisa Marie lahir pada 1 Februari 1968, beberapa tahun sebelum Elvis dan Priscilla bercerai pada 1973. Elvis meninggal dunia pada 1977 akibat serangan jantung.

Hubungan antara Elvis dan putrinya sangat dekat. Elvis pernah menerbangkannya ke Idaho setelah dia mengatakan belum pernah melihat salju. Ayahnya menamai jet pribadi Convair 880 tahun 1958 miliknya "Lisa Marie".

Elvis Presley dan Priscilla menggendong putrinya, Lisa Marie pada Februari 1968. Wikipedia

Pada Selasa atau dua hari sebelum menghembuskan nafas terakhir, Lisa Marie kembali mengenang Elvis dalam perhelatan Golden Globes. Ia memberi tahu Extra TV bahwa Austin Butler, yang memenangkan penghargaan akting utama untuk drama untuk penampilannya dalam film biografi "Elvis" karya Baz Luhrmann, dengan sempurna menangkap esensi ayahnya.

“Saya sangat terkejut, sungguh,” kata Ms. Presley, yang berusia 9 tahun ketika ayahnya meninggal pada 1977. “Saya benar-benar harus mengambil, seperti, lima hari untuk memprosesnya karena sangat tepat dan asli. ”

Lisa Marie dikenal sebagai seorang musisi dan sempat merilis sejumlah album, yakni To Whom It May Concern (2003), Now What (2005), dan Storm & Grace (2012).

Ia sempat menikah dengan Danny Keough pada 1988-1994, Michael Jackson pada 1994-1996, Nicolas Cage pada 2002-2004, dan Michael Lockwood pada 2006-2021.

Lisa Marie memiliki dua anak buah pernikahan dengan Danny Keough, dan dua anak dari Michael Lockwood. Empat anak tersebut adalah Riley Keough, Benjamin Storm Keough, dan si kembar Harper Vivienne Ann Lockwood, serta Finley Aaron Love Lockwood.

NYT