Kate Middleton: Natal Akan Terasa Berbeda Tanpa Ratu Elizabeth II

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton atau Putri Wales dari Kerajaan Inggris memberikan penghormatan kepada Ratu Elizabeth II pada acara kebaktian menjelang Natal di Westminster Abbey. Dia mengatakan Natal pertama keluarga kerajaan Inggris tanpa mendiang Ratu akan terasa sangat berbeda.

Raja Charles ditemani oleh Permaisuri Camilla dengan putranya Pangeran William, Kate dan anggota keluarga lainnya, hadir dalam acara kebaktian di biara, tempat pemakaman Elizabeth diadakan pada September lalu. Layanan carol berlangsung minggu lalu dan akan disiarkan pada Sabtu ini.

Kate merupakan istri Pangeran William yang mendapat gelar Putri Wales setelah mertuanya Raja Charles III naik tahta. Raja Charles III menjadi tuan rumah dalam acara tersebut dan mendedikasikannya untuk Ratu Elizabeth II dan semua orang yang telah mangkat.

"Jadi, meski Natal akan terasa sangat berbeda tahun ini, kita masih bisa mengingat kenangan dan tradisi yang kita bagi bersama," kata Kate dalam pengantar kebaktian tersebut, seperti dilansir Reuters, Jumat, 23 Desember 2022.

Penampakan makam Ratu Elizabeth II. Royal Collection Trust/The Dean and Canons of Windsor/Handout via REUTERS

Menurut Kate, Ratu Elizabeth II selalu menganggap Natal dekat di hatinya, menjadikannya momen yang menyatukan orang-orang dan mengingatkan akan persahabatan dan keluarga. Natal juga momen untuk menunjukkan empati dan kasih sayang.

Ratu Elizabeth II meninggal pada 8 September 2022, dalam usia 96 tahun. Dia menjabat 70 tahun sebagai kepala Kerajaan Inggris Raya.

Kerumunan besar memadati jalan-jalan Ibu Kota London dan di Kastil Windsor untuk menyaksikan prosesi serta upacara pemakaman Elizabeth yang megah sekaligus menyentuh. Di antara 2 ribu jemaah terdapat sekitar 500 presiden, perdana menteri, anggota keluarga kerajaan asing, dan pejabat tinggi, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Keluarga kerajaan mempersembahkan garis persatuan pada kebaktian 15 Desember 2022. Hari yang sama ketika episode terakhir serial dokumenter Netflix Pangeran Harry dan istrinya Meghan dirilis.

Harry, yang mengundurkan diri dari tugas kerajaan pada 2020, melontarkan kritik baru pada keluarganya dalam serial tersebut, di antaranya menuduh kakak laki-lakinya Pangeran William membentaknya selama pertemuan puncak untuk membahas masa depannya.

REUTERS

