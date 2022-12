Daftar 10 Negara IQ Terendah di Dunia 2022, Indonesia Nomor Berapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah negara diketahui memiliki penduduk dengan tingkat IQ cukup rendah. Nilai IQ masyarakat dapat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang tidak baik.

IQ (intelligence quotient) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kecerdasan atau potensi intelektual manusia. Semakin tinggi skor IQ, maka seseorang dianggap memiliki kemampuan penalaran, logika, dan pemecahan masalah yang baik.

Meski bukan satu-satunya tolok ukur kecerdasan, sejumlah lembaga masih menetapkan skor IQ sebagai salah satu prasyarat, misalnya untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi maupun melamar pekerjaan.

Dikutip dari situs Healthline, rata-rata nilai IQ orang di seluruh dunia, yakni antara 85 dan 115. Kebanyakan berada di angka 100 dan sebagian kecil lainnya mempunyai IQ sangat rendah, di bawah 70. Namun, relatif minim untuk manusia yang memiliki IQ tinggi di atas 130. Skor IQ tinggi juga ditentukan oleh kondisi kesehatan, nutrisi, budaya, dan lingkungan.

10 Negara IQ Terendah di Dunia 2022

DIkutip dari laman World Data, terdapat rincian skor berdasarkan kesimpulan penelitian serta hasil tes PISA 2003, 2006, dan 2009. Adapun 10 negara dengan rata-rata IQ terendah di dunia 2022 adalah sebagai berikut.

1. Guinea Khatulistiwa

Guinea Khatulistiwa (Guinea Equatorial) berada di posisi pertama negara IQ terendah di dunia 2022. Rata-rata skor IQ warga negara seluas 28.000 kilometer persegi ini hanya 56. Padahal Guinea Khatulistiwa menjadi salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Afrika. Angka IQ ini pada akhirnya juga berdampak pada tingkat pengangguran yang sangat tinggi.

2. Sao Tome dan Principe

Negara bekas jajahan Portugis ini berada di tengah-tengah Benua Afrika. Sao Tome dan Principe sering dijuluki sebagai Galapagos-nya Afrika karena menjadi habitat bagi berbagai spesies satwa langka. Negara yang mengandalkan ekspor cokelat ini ternyata dihuni oleh masyarakat yang memiliki skor IQ rata-rata 58.

3. Senegal

Republik Senegal terletak di sisi selatan Sungai Senegal, Afrika Barat. Negara yang bergelar The Gate of Africa ini tercatat memiliki penduduk dengan rata-rata skor IQ rendah, yakni 60.

4. Timor Leste

Timor Lester merupakan negara berikutnya dengan rata-rata penduduk IQ terendah. Setelah memisahkan diri dari Indonesia, Timor Leste memang menghadapi beberapa persoalan, di antaranya masalah ekonomi dan tingkat pendidikan. Hal ini menjadi faktor pemicu nilai rata-rata IQ masyarakatnya yang hanya berkisar 60.

5. Gambia

Berikutnya ada negara Gambia yang memiliki penduduk dengan rata-rata IQ sekitar 60. Diketahui, Gambia merupakan negara dengan pendapatan per kapitanya sekitar US$ 1.599. Negara di kawasan Afrika Barat ini memperoleh bantuan dana pendidikan dari Bank Dunia dan Global Partnership for Education sebesar US$ 35 juta.

6. Gabon

Negara IQ terendah berikutnya adalah Gabon. Skor rata-rata IQ penduduk negara ini sekitar 60. Gabon sendiri bergantung dengan tenaga kerja asing yang lebih berkualitas. Padahal negara yang merayakan kemerdekaan setiap 17 Agustus ini memiliki sumber daya alam melimpah berupa minyak dan gas bumi.

7. Ethiopia

Selain Liberia, Ethiopia juga tercatat sebagai negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Negara yang memiliki 9 situs warisan dunia diakui UNESCO ini mempunyai populasi mencapai 115 juta jiwa. Sayangnya, 40% di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Rendahnya pendapatan berdampak pada akses pendidikan yang kurang memadai. Rata-rata warga Ethiopia memiliki nilai IQ 61.

8. Guinea – Bissau

Berbeda dengan Guinea Khatulistiwa, Guinea – Bissau terletak di wilayah Afrika Barat. Dengan luas sekitar 36.125 kilometer persegi, negara ini dihuni 1,8 juta jiwa dengan rata-rata IQ penduduk yakni 62.

9. Niger

Negara yang kerap dianggap sama dengan Nigeria ini dikenal dengan produksi emas dan uranium. Namun hasil riset membuktikan skor IQ rata-rata warga negaranya hanya 63. Sejumlah permasalahan dalam negeri justru memperburuk kondisi masyarakatnya, misalnya persoalan bahan pangan dan konflik militer dengan kelompok ISIS.

10. Republik Demokratik Kongo (DRC)

Rata-rata hasil akhir tes IQ penduduk Republik Demokratik Kongo hanya 63. Kondisi lingkungan dan kepemimpinan diktator berimbas pada buruknya kondisi finansial di negara ini. Pendapatan per kapita masyarakatnya juga hanya sekitar 8 jutaan rupiah. Akibat banyak persoalan, warga DRC harus kehilangan akses terhadap listrik, air, kesehatan, dan pendidikan.

Itulah 10 negara IQ terendah di dunia 2022. Namun, perlu diketahui bahwa hasil yang disajikan tidak dapat dijadikan kesimpulan akhir untuk menentukan kecerdasan populasi di suatu negara.

Negara dengan skor rata-rata tertinggi adalah Hong Kong dan Singapura dengan 108. Sedangkan Indonesia di posisi ke-66 dfengan skor rata-rata IQ 84.

MELYNDA DWI PUSPITA