3 Jurnalis Meninggal Saat Meliput Piala Dunia 2022 di Qatar, Ini Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Dunia 2022 sedang berlangsung di Qatar mulai 20 November sampai 18 Desember 2022. Piala Dunia FIFA yang dilangsungkan selama 29 hari ini juga akan menjadi pertandingan terakhir para pemain bintang sebelum memasuki masa pensiunnya, seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Akibatnya, ini akan menjadi pertandingan yang berkesan bagi para tim dan penggemarnya. Namun, di sisi lain, pertandingan juga memberikan duka yang mendalam bagi dunia jurnalis lantaran sampai saat ini tiga wartawan meninggal dunia ketika meliput Piala Dunia 2022 di Qatar.

Jurnalis Meninggal Saat Piala Dunia 2022 di Qatar

Berikut profil ketiga wartawan yang meninggal dunia ketika berlangsungnya Piala Dunia 2022 di Qatar.

1. Grant Wahl

Grant Wahl merupakan jurnalis independen Amerika Serikat yang meninggal dunia dalam pertandingan Belanda vs Argentina, 10 Desember 2022. Wahl yang lahir pada 2 Desember 1973 di Mission, Kansas memiliki satu kakak laki-laki, Eric. Wahl lulus dari Shawnee Mission East High School dan Universitas Princeton dengan gelar Bachelor of Arts in Politics pada 1996.

Ia merupakan jurnalis olahraga Amerika, analis sepak bola CBS Sports, penulis senior Sports Illustrated, dan koresponden Fox Sports. Wahl sempat mencalonkan diri sebagai presiden FIFA pada 2011, tetapi menarik kampanyenya setelah gagal menerima dukungan dari asosiasi sepak bola. Lalu, pada 2020, ia meninggalkan Sports Illustrated dan mendirikan buletin podcast serta Substack miliknya sendiri, seperti dilansir hollywoodreporter.

Sayangnya, ketika meliput Piala Dunia 2022, di Lusail Iconic Stadium, Qatar, Wahl kolaps di tirbun media. Meskipun, ia sempat mendapat pertolongan CPR, tetapi akhirnya Wahl harus menghembuskan napas terakhirnya. Kepergian Wahl untuk selama-lamanya ini sempat dipertanyakan salah satu anggota keluarga mendiang. Sang kakak, Eric menilai bahwa adiknya dibunuh karena sikapnya yang mengkritik Qatar atas diskriminasi pegiat LGBT selama Piala Dunia 2022, seperti dilansir advocate.com.

2. Khalid Al-Misslam

Melansir thesportsgrail.com, fotografer AI Kass Tv, Khalid Al-Misslam diberitakan meninggal dunia ketika sedang bekerja di Piala Dunia 2022. Berita duka ini pun disampaikan Gulf Times Qatar.

"Jurnalis foto Al Kass TV, Khalid al-Misslam asal Qatar meninggal dunia mendadak ketika meliput Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kami percaya pada rahmat serta ampunan Allah untuknya dan kami mengirimkan belasungkawa terdalam kepada keluarganya," cuit Gulf Times Qatar melalui Twitter.

Al Kass TV secara singkat memberitakan kematian Al-Misslam dalam siaran langsung. Namun, sampai sekarang, detail lebih lanjut penyebab kematiannya masih belum keluar.

3. Roger Pearce

Melansir Marca.com, Roger Pearce yang merupakan Direktur Teknis ITV Sport kelahiran 1957 dinyatakan meninggal dunia ketika menjalankan tugasnya sebagai wartawan peliput Piala Dunia 2022. Berita duka itu pun sempat diumumkan ITV. Meskipun baru diketahui sekarang, tetapi kematian wartawan asal Inggris ini sudah lama, yaitu menjelang laga Wales vs Amerika Serikat di fase grup Piala Dunia 2022, tepatnya pada 21 November 2022, silam.

"Direktur teknis kami, Roger Pearce yang berada di Qatar untuk Piala Dunia 2022 dan menjadi peliputan kedelapannya mengenai pertandingan bola bergengsi ini, meninggal dunia. Roger adalah sosok yang sangat dihormati dalam dunia penyiaran olahraga. Sementara itu, untuk ITV ia berperan penting dalam perencanaan logistik dan liputan Piala Dunia Rugbi, Piala Dunia Sepakbola, dan Kejuaraan Eropa,” ucap seorang presenter, Mark Pougatch.

