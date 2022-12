Wartawan Foto Asal Qatar Meninggal Saat Liputan di Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Wartawan foto asal Qatar Khalid Al-Misslam meninggal saat meliput Piala Dunia 2022 Qatar. Al-Misslam menjadi jurnalis kedua yang meninggal saat melaksanakan tugas jurnalistik meliput Piala Dunia 2022.

Saat berita ini ditulis, perhetalan Piala Dunia 2022 sedang berlangsung dan baru berakhir pada Minggu, 18 Desember 2022.

Sebelumnya dunia jurnalisme dikejutkan saat reporter sepak bola asal Amerika Grant Wahl pingsan di area pers di Stadion Lusail pada Jumat, 9 Desember 2022. Dia kemudian dinyatakan meninggal saat meliput kemenangan adu penalti dramatis Argentina atas Belanda di perempat final.

Belakangan dilaporkan bahwa jurnalis foto untuk stasiun televisi Qatar Al Kass TV, Khalid Al-Misslam, juga meninggal saat meliput turnamen tersebut. Tidak ada informasi lebih lanjut yang dirilis tentang kematian Al-Misslam. Media asal Qatar, The Gulf Times, yang pertama kali mewartakan kematian Al-Misslam dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarganya melalui media sosial.

“Jurnalis foto Al Kass TV Khalid al-Misslam meninggal baru-baru ini. Al-Misslam, seorang warga negara Qatar, meninggal mendadak saat meliput Piala Dunia FIFA Qatar 2022, ” demikian isi cuitan The Gulf Times pada Sabtu, 10 Desember 2022.

