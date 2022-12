Warga Italia Memprotes Rencana Pengiriman Senjata ke Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Jalanan kota Roma, Italia pada Sabtu, 3 Desember 2022, dipenuhi demonstran sayap-kiri, yang menuntut kenaikan upah dan mengutuk Pemerintah Italia karena memperbaharui sebuah dekrit yang mengizinkan pengiriman sejumlah senjata ke Ukraina sampai 2024.

Unjuk rasa pada Sabtu, 3 Desember 2022, di koordinir oleh serikat perdagangan USB Italia dan didukung oleh sejumlah politikus sayap kiri Italia. Unjuk rasa diikuti oleh ribuan orang yang berkumpul di Piazza della Repubblica sambil membawa spanduk bertuliskan ‘letakkan senjata, naikkan gaji’.

Large-scale protests against arms supplies to Ukraine took place in Rome.

The protest march was organized by national trade unions. The protesters are not satisfied with the economic situation in the country. The demonstrators demand higher wages. pic.twitter.com/nIZaxv4ED4