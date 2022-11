Geger Anak 8 Tahun di India Gigit Ular Kobra Sampai Mati

Penelitian yang diterbitkan bulan lalu di Nature Communications, para peneliti mengumpulkan data otopsi dan registrasi vital dari kumpulan data Global Burden of Disease. Ini digunakan untuk memodelkan proporsi kematian hewan berbisa karena ular berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin dan tahun.

Dia juga mengatakan mengamankan akses antivenom di seluruh pedesaan di dunia sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa. Hal ini harus diprioritaskan agar terpenuhinya tujuan pemberantasan penyakit tropis yang mematikan dan terabaikan WHO.

Data pada 2019 mengungkap dari 63 ribu orang yang diperkirakan meninggal akibat gigitan ular, ada sebanyak 51 ribu yang tewas di wilayah India. Para peneliti dari Universitas James Cook di Queensland, Amerikat Serikat mengatakan mereka tidak percaya WHO bisa mengurangi separuh jumlah kematian akibat gigitan ular pada 2030 akan tercapai.

"Ular itu melilit tangan saya dan menggigit saya. Saya sangat kesakitan. Karena reptil itu tidak bergerak ketika saya mencoba melepaskannya, saya menggigitnya dengan keras dua kali. Itu semua terjadi dalam sekejap," kata Deepak kepada The New Indian Express.

Sekolah dasar di ibu kota India, New Delhi, akan ditutup mulai Sabtu karena polusi udara yang tinggi.

Pencemaran Udara Lewati Ambang Batas, SD di New Delhi Diliburkan

Film Terpopuler Shah Rukh Khan Sepanjang Masa Termasuk My Name is Khan

Film Terpopuler Shah Rukh Khan Sepanjang Masa Termasuk My Name is Khan

Namanya sudah melambung berkat keahliannya memerankan suatu tokoh dalam film-film besar India. Lantas, apa saja film-film terpopuler dari Shah Rukh Khan?

Baca Selengkapnya