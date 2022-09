5 Keunikan Ratu Elizabeth II yang Perlu Anda Ketahui

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Elizabeth II yang meninggal pada Kamis lalu, 8 September 2022, adalah seorang pemimpin terlama sepanjang sejarah dunia, yaitu 65 tahun. Sebagaimana pada orang umumnya, sang ratu memiliki keunikan yang bisa diceritakan melalui kerabat terdekatnya.

Dikutip dari buku The Final Cursty: A Royal Memoir By the Queen’s Cousin yang ditulis Margaret Rhodes, sepupu Ratu Elizabeth II yang juga pendamping pengantin saat sang ratu menikah dengan pangeran Philip pada November 1947, berikut sejumlah keunikan ratu Inggris tersebut:

1. Elizabeth sangat mencintai pangeran Philip

Sang ratu mencintai Philip sejak kecil. Ia juga selalu tidak sabar ketika menunggu Philip pulang dari perang. Menurut Rhodes Elizabeth, Ratu Elizabeth II tidak pernah menyukai pria lain semenjak bersama Philip.

2. Menggunakan tikus mati sebagai target menembak

Ibu Putri Elizabeth yang dikenal dengan ibu suri menggunakan bangkai tikus untuk melatih kemampuannya dalam menembak. Hal itu dilakukan karena pada saat itu Inggris terlibat perang dunia. Bahkan Raja George VI menyimpan revolver yang digunakan untuk melindungi diri jika sewaktu-waktu ada tentara yang menyerang.

3. Tidak membutuhkan kartu identitas

Ratu Elizabeth II tidak memerlukan kartu identitas dikarenakan semua kartu identitas, seperti paspor dan SIM Inggris dibuat atas nama ratu. Bahkan saat berkendara sang ratu tidak memerlukan plat nomor kendaraan

4. Menerima banyak surat dalam setahun

Dalam setahun sang ratu bisa mendapatkan 70.00 surat. Bahkan dalam sehari Ratu Elizabeth dapat menerima sekitar 200 sampai 300 surat. Biasanya ratu akan memilih suratnya dan star kerajaan yang akan merespons surat tersebut.

5. Memiliki banyak perliharan anjing

Kecintaannya pada hewan sudah dimulai sejak muda. Sang ratu menyukai anjing jenis Welsh Corgi dan telah memiliki lebih dari 30 anjing jenis ini. Bahkan sang ratu mengembangbiakkannya sendiri.

YOLANDA AGNE

Baca juga: Perjalanan Ratu Elizabeth II Menduduki Posisi Pucuk Kerajaan Inggris