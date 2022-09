Penusukan Massal di Kanada Tewaskan 10 Orang, Polisi Buru 2 Tersangka

Keanu Reeves telah banyak membintangi fim layar lebar populer seperti Speed, The Matrix, hingga John Wick.

Salah satu kapal fregat Angkatan Laut Diraja Kanada, Her Majesty's Canadian Ship (HMCS) Winnipeg, singgah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Profil Shania Twain, Pelantun You're Still the One yang Melegenda

Shania Twain adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Kanada, hari ini genap 57 tahun, yang mengawali karier dunia tarik suara sejak kecil.

