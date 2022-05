Kedutaan AS di Ukraina Dibuka Lagi Setelah 3 Bulan Tutup karena Perang

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyambut Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi di Kyiv, Ukraina, 30 April 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat telah membuka kembali kedutaannya di Kyiv, Ukraina, setelah tiga bulan ditutup. Pembukaan kantor kedutaan diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Rabu, 18 Mei 2022.

Amerika Serikat sebelumnya menarik diplomat dan menangguhkan pekerjaan di ibukota Ukraina sebelum invasi Rusia. "Rakyat Ukraina, dengan bantuan keamanan kami, telah membela tanah air dalam menghadapi invasi Rusia," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, Rabu, 18 Mei 2022.

Dengan berlanjutnya perang di Ukraina, Blinken mengatakan AS menerapkan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan keselamatan diplomatnya di Kyiv. Presiden AS Joe Biden telah menominasikan Bridget Brink, seorang perwira dinas luar negeri AS, menjadi duta besar untuk Ukraina. Brink mengenal wilayah itu dengan baik. Ia terakhir menjabat sebagai duta besar untuk Slovakia.

Brink sebelumnya adalah penasihat senior dan wakil asisten sekretaris di Biro Urusan Eropa dan Eurasia di Departemen Luar Negeri AS. Ia berfokus pada Eropa Timur dan Kaukasus. Dia juga menjabat sebagai wakil kepala misi di Tashkent, Uzbekistan dan Tbilisi, Georgia. Sebelumnya pada 10 Mei 2022, Brink menyebut tantangan yang dihadapi Ukraina sangat besar.

Amerika telah memerintahkan keluarga semua staf Amerika di kedutaan AS di Kyiv untuk meninggalkan negara itu pada 23 Januari 2022. Penarikan diplomat dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pasukan Rusia, yang berkumpul di perbatasan Ukraina, akan menyerang.

Rusia melancarkan invasi pada 24 Februari 2022 dan berusaha merebut ibu kota, Kyiv. Beberapa hari sebelumnya, staf kedutaan AS yang tersisa telah dipindahkan ke negara tetangga Polandia, sekutu NATO.

Invasi Rusia sejak itu bergeser ke wilayah Donbas timur Ukraina, setelah pasukannya gagal merebut Kyiv di tengah perlawanan sengit Ukraina.

ALJAZEERA