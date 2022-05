Legenda Cumi-cumi Raksasa Sejak Zaman Yunani Kuno, Begini Ceritanya

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 30 April 2022, sebuah bangkai cumi-cumi raksasa ditemukan di Long Beach, Kommetjie, Afrika Selatan. Bangkai cumi-cumi raksasa yang terdampar tersebut memiliki panjang sekitar 2,2 meter.

“Ini adalah hal yang luar biasa untuk disaksikan,” kata Alison Paulus, founder organisasi konservasi satwa liar Volunterr and Explore, dikutip dari Live Science, Rabu, 11 Mei 2022.

Sebelumnya, pada Juni 2019, cumi-cumi raksasa juga pernah terekam melalui kamera dalam ekspedisi Journey Into Midnight di kedalaman 759 meter dan memiliki panjang sekitar 10 hingga 12 feet.

Cumi-cumi raksasa ditemukan terdampar di Pantai Afrika Selatan. Kredit: Pen News/Adéle Grosse

Legenda Sang Kraken, Cumi-cumi Raksasa

Cumi-cumi raksasa menjadi salah satu hewan laut yang penuh misteri. Selain itu, hewan raksasa ini juga banyak dilingkupi oleh cerita legenda yang berkembang sejak zaman Yunani hingga Romawi Kuno.

Dalam buku Monsters of The Sea, disebutkan bahwa Filsuf Yunani Kuno Aristoteles menyebut cumi-cumi raksasa adalah sebuah hewan laut yang berbentuk panjang dan lebih besar daripada teuthis.

Sedangkan, seorang Romawi Kuno bernama pliny the Elder, menyatakan bahwa cumi-cumi raksasa adalah jenis cumi-cumi yang memiliki panjang lebih dari 9 meter dan memiliki berat lebih dari 300 kilogram.

Selain itu, penggambaran cumi-cumi raksasa juga menginspirasi bangsa Nordik. Bangsa Nordik menyebut cumi-cumi raksasa dengan nama Kraken. Dalam budaya Nordik, Kraken digambarkan sebagai raksasa dan dalam berbagai cerita dipakai sebagai salah satu bentuk perwujuduan dari sebuah monster.

Di samping itu, banyak karya sastra, film, hingga game yang mengadopsi kraken atau cumi-cumi raksasa sebagai salah satu tokoh atau karakter dalam sebuah cerita, misalnya 20.000 Leagues Under the Sea, Pirates of the Caribbean, hingga World of Warcraft.

Dengan ditemukan bangkai cumi-cumi raksasa, cerita mengenai cumi-cumi ini bukanlah hanya sebuah legenda saja. Namun, cumi-cumi ini pernah hidup dan menjadi penjaga laut di masa itu.

