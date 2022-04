Rusia Mengklaim Serangan ke Depot Minyak di Ukraina

Petugas berusaha memadamkan api yang membakar tangki bahan bakar di Lviv, Ukraina, 27 Maret 2022. Pada 1 April 2022, pasukan Ukraina pun meluncurkan aksi balas dendam dengan menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar milik Rusia di Belgorod. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS