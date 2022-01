Uang Sumbangan Amerika ke WHO Berkurang Sampai 25 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Uang sumbangan Amerika Serikat untuk WHO turun 25 persen selama pandemi Covid-19. Dukungan Washington ke depannya untuk WHO pun akan ditinjau ulang.

Berkurangnya uang donasi dari Amerika Serikat hingga 25 persen tersebut, lebih besar dibanding dua tahun sebelumnya atau saat Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Ketika itu, Trump untuk pertama kalinya mengumumkan Amerika Serikat mundur dari PBB

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut pendanaan Amerika Serikat pada WHO direncanakan akan naik lagi pada anggaran dua tahun ke depan sesuai janji Biden pada Desember 2021 lalu yang akan mengucurkan dana USD 280 juta.

WHO menerima uang sumbangan dari Amerika Serikat pada 2020 dan 2021 kurang dari USD 200 juta. Kendati begitu, WHO berhasil mengumpulkan dana lebih banyak dari negara-negara pendonor lainnya, bahkan bisa menambah jumlah anggaran.

Washington memberikan uang donasi ke WHO sebesar USD 672 juta untuk anggaran dua tahun sekaligus (2020-2021). Jumlah itu lebih sedikit dibanding uang donasi yang digelontorkan untuk WHO periode 2018-2019, yakni sebesar USD 893 juta.

Berdasarkan data provisional WHO, lantaran adanya pengurangan jumlah uang yang disedekahkan ke WHO, maka Amerika Serikat tidak lagi menjadi negara pendonor terbesar di WHO. Posisinya digantikan oleh Jerman, yang dalam dua tahun terakhir mentransfer lebih dari USD 1 miliar ke WHO.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak mau berkomentar perihal ini. Begitu pula juru bicara WHO belum bersedia memberikan keterangan.

Sumber : Reuters

Baca juga: Pemerintah Turki Buka Beasiswa S1-S3, Ini Cara Mendaftar dan Tahapannya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/ tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.