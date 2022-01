Polisi Niger Gagalkan Penyelundupan 200 Kilogram Kokain

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian di utara Niger menyita lebih dari 200 kilogram kokain senilai USD 8,7 juta. Dua sumber di Kepolisian Niger mengatakan barang haram tersebut dikirim menggunakan sebuah truk resmi milik walikota.

Walikota dan sopirnya, yang ada di dalam kendaraan saat dilakukan penggerebekan, sekarang sudah ditahan bersama 199 kotak seukuran batu bata, berisi kokain.

Sumber mengatakan penangkapan tersebut dilakukan di sebuah pos pemeriksaan di jalan menuju utara wilayah hub perdagangan Agadez pada Minggu, 2 Januari 2022. Identitas walikota, yang tertangkap tangan tersebut tidak dipublikasi.

Central Office for the Repression of Illicit Drug Trafficking (OCRTIS) Niger mengkonfirmasi temuan narkoba ini. Ada lebih dari 200 kilogram kokain di Agadez, namun OCRTIS menolak memberikan keterangan lebih lanjut.