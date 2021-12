Warga New York City Dapat USD 100 Kalau Mau Suntik Dosis Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota New York City Bill de Blasio pada Selasa, 21 Desember 2021 mengumumkan bahwa warga New York City yang melakukan imunisasi dosis ketiga vaksin virus corona sampai akhir 2021, akan mendapatkan uang tunai USD 100 (Rp 1,4 juta) dari Wali Kota New York.

Penyebaran varian baru Covid-19, omicron, juga telah mendesak acara inagurasi Eric Adams sebagai Wali Kota New York City yang baru, ditunda. Acara pelantikan Wali Kota yang baru rencananya seharusnya dilangsungkan pada 1 Januari 2022, namun harus tertunda karena kasus Covid-19 varian omicron mengalami kenaikan.

“Ini sungguh jelas bahwa Kota kita sedang menghadapi sebuah lawan tangguh, varian omicron. Setelah berkonsultasi dengan ahli kesehatan masyarakat, kami telah memutuskan untuk menunda acara inagurasi,” demikian keterangan kantor Wali Kota New York.

Seorang karyawan bekerja di laboratorium Pfizer tempat mereka melakukan penelitian dan pengembangan vaksin penyakit coronavirus (COVID-19) di Pearl River, New York, Amerika Serikat. Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui vaksin COVID-19 yang oleh Pfizer dan mitranya dari Jerman, BioNTech. Pfizer/HO REUTERS

Sejumlah negara-negara di Eropa pada Selasa, 21 Desember 2021, kompak melakukan pembatasan pergerakan masyarakat demi menghentikan penyebaran Covid-19. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengimbau kepada seluruh masyarakat Amerika Serikat agar segera imunisasi vaksin virus corona agar bisa memerangi omicron, yang menyapu dunia dalam beberapa hari terakhir sebelum Natal.

“Kalau Anda belum suntik dua dosis vaksin virus corona, Anda punya alasan untuk khawatir,” kata Biden dari Gedung Putih. Biden mengungkap rencana untuk membeli 500 juta alat tes Covid-19 untuk di distribusikan gratis ke semua warga Amerika Serikat mulai Januari 2022.

Omicron telah menyebar ke wilayah Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Di Jepang, ada satu cluster Covid-19 yang terjadi di sebuah pangkalan militer, di mana ada 180 kasus Covid-19 di sana.

Sumber: Reuters

