Elon Musk Terpilih Jadi Person of The Year 2021 versi Majalah Time

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Tesla Elon Musk Elon Musk dinobatkan sebagai Person of the Year 2021 versi majalah Time. Penghargaan itu diberikan karena ia dinilai paling mempengaruhi berita atau kehidupan masyarakat sepanjang tahun ini.

Pada 2021, perusahaan mobil listrik Elon Musk menjadi produsen mobil paling berharga di dunia. Selain itu perusahaan roketnya juga berhasil terbang ke luar angkasa membawa semua kru sipil.

Dia juga pendiri dan CEO SpaceX, memimpin startup chip otak Neuralink dan perusahaan infrastruktur The Boring Company. Nilai pasar Tesla melonjak menjadi lebih dari US$ 1 triliun tahun ini, jauh lebih tinggi dibandingkan gabungan Ford Motor dan General Motors.

Tesla memproduksi ratusan ribu mobil setiap tahun. Perusahaan ini berhasil mengamankan rantai pasokan lebih baik dibandingkan pesaingnya. Tesla juga mendorong banyak konsumen muda beralih ke mobil listrik. Produsen kendaraan lainnya juga beralih mengembangkan mobil listrik.

"Elon Musk adalah Person of the Year 2021, untuk menciptakan solusi bagi krisis eksistensial, mewujudkan kemungkinan dan bahaya di zaman raksasa teknologi, untuk mendorong transformasi masyarakat yang paling berani dan mengganggu," ujar Edward Felsenthal, pemimpin redaksi Time.

Dia melanjutkan, petualangan Elon Musk ke luar angkasa, adalah garis langsung dari Person of the Year pertama, Charles Lindbergh, yang dipilih editor pada 1927. "Ini untuk memperingati penerbangan pesawat transatlantik solo pertamanya yang bersejarah di atas Atlantik," ujarnya.

Tahun lalu, Time memilih bersama-sama Presiden AS Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris sebagai Person of the Year. Tradisi ini dimulai sejak 1927.

REUTERS