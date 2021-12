Puluhan Perusahaan di Cina Timur Hentikan Produksi karena COVID-19

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari selusin perusahaan yang terdaftar di Cina mengatakan mereka telah menangguhkan produksi di bagian-bagian yang terkena virus corona di Provinsi Zhejiang, Cina timur, sebagai tanggapan atas pengetatan pembatasan COVID-19 oleh pemerintah daerah.

Pembatasan COVID-19 telah menyebabkan harga saham mereka jatuh.

Dikutip dari Reuters, 13 Desember 2021, Zhejiang melaporkan total 173 kasus yang ditularkan secara lokal dengan gejala yang dikonfirmasi selama periode 6-12 Desember, angka resmi menunjukkan pada hari Senin, menandai wabah klaster domestik pertama di provinsi itu tahun ini.

Pada bulan Oktober, provinsi tersebut melaporkan hanya satu kasus lokal.

Sejumlah perusahaan, termasuk Ningbo Homelink Eco-Itech Co Ltd, Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co Ltd, Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd dan Zhejiang Fenglong Electric Co Ltd, mengumumkan penangguhan produksi melalui pengajuan pertukaran selama akhir pekan.

Saham mereka turun tajam pada awal perdagangan Senin. Zhejiang Chunhui Intelligent Control Co Ltd dan Zhejiang Yankon Group Co menderita kerugian terbesar, dengan saham mereka masing-masing jatuh lebih dari 7%.

Cina melaporkan 80 kasus COVID-19 baru yang ditularkan secara lokal dengan gejala di daratan untuk 12 Desember, termasuk 74 yang diidentifikasi di Zhejiang.

Ningbo Homelink, yang membuat produk plastik, mengatakan dalam pengajuan pertukaran pada Minggu malam bahwa mereka telah menghentikan produksi di kota asalnya, Ningbo, atas permintaan pihak berwenang setempat, dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif pada bisnisnya.

Zhejiang Jindun Fans Co, pembuat peralatan sistem ventilasi Cina, mengatakan pada Ahad bahwa produksi di anak perusahaannya di Kota Shaoxing Zhejiang telah ditangguhkan karena tindakan anti-virus pemerintah setempat.

Perusahaan mengatakan akan ada beberapa keterlambatan dalam pengiriman produk dan pukulan ke bisnis bulan ini, tetapi dampak pada hasil tahunan tahun ini akan terbatas.

Semua perusahaan Cina yang mengumumkan penghentian produksi berjanji untuk bekerja sama penuh dengan pemerintah daerah, yang akan memutuskan kapan produksi dapat dilanjutkan.

