Pohon Natal Fox News Setinggi 15 Meter Dibakar

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi New York menangkap seorang pria pada Rabu karena dicurigai telah membakar pohon Natal setinggi 15 meter di luar kantor media Fox News di tengah kota Manhattan.

Personel keamanan Fox News menelepon polisi tak lama setelah tengah malam ketika mereka melihat seorang pria memanjat pohon Natal yang terletak di Sixth Avenue dan 48th Street, kata polisi, dikutip dari Reuters, 9 Desember 2021.

Ketika petugas tiba di tempat kejadian, mereka melihat seorang pria, yang diidentifikasi sebagai Craig Tamanaha, 49 tahun, berlari dari pohon dan menangkapnya. Dia menghadapi beberapa tuduhan, termasuk pembakaran, pelanggaran, dan perilaku mengganggu ketertiban.

Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut.

The NYPD has arrested a man who they say climbed a Christmas tree outside Fox News’ headquarters and set it on fire. The blaze has since been extinguished and no one was hurt. pic.twitter.com/iyh4otgKtS