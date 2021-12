Angkatan Laut Rusia dan ASEAN Latihan Bersama di Selat Malaka

TEMPO.CO, Jakarta - Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut negara anggota ASEAN untuk pertama kalinya menggelar latihan militer bersama, yang dinamai ARNEX. Latihan bersama dilakukan pada 1 Desember – 3 Desember 2021 di selat malaka.

Kedutaan Besar Rusia di Jakarta dalam keterangan, Senin, 6 Desember 2021, menjelaskan latihan militer bersama ini, telah menjadi sebuah kesempatan penting untuk memperkuat kemitraan strategis antara Rusia dan ASEAN. Kemitraan strategis ASEAN – Rusia diluncurkan pada November 2018.

Sailors of destroyer Admiral Panteleyev, which took part in the first Russia-@ASEAN Naval Exercise #ARNEX, visited Aceh for a commemoration ceremony in the cemetery in Weh island on the grave of Sergey Khokhlov, a Russian sailor who died there due to the fatal accident in 1901 pic.twitter.com/QI792PXlxZ