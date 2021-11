Fakta tentang Varian Omicron, Varian Baru Covid-19 yang Membuat Ilmuwan Khawatir

Seorang perempuan menerima dosis vaksin Covid-19, ketika Afrika Selatan meluncurkan vaksinasi kepada orang tua di Munsieville Care for the Aged Center di luar Johannesburg, Afrika Selatan 17 Mei 2021 [REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Foto]

TEMPO.CO, Jakarta - Varian Omicron, varian baru Covid-19 yang diidentifikasi pertama kali di Afrika Selatan, yang kini juga terdeteksi di Eropa dan Asia, meningkatkan kekhawatiran di seluruh dunia karena varian ini memiliki jumlah mutasi yang lebih banyak yang memungkinkannya bisa menyebar lebih cepat atau bahkan menghindari antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya.

Berita tentang varian tersebut mendorong negara-negara untuk mengumumkan pembatasan perjalanan baru pada Jumat dan para pembuat obat sedang meneliti apakah vaksin Covid-19 mereka tetap mampu melindungi. Berikut fakta tentang varian Omicron, seperti dikutip dari Reuters, 28 November 2021.

MENGAPA ILMUWAN KHAWATIR?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Jumat mengklasifikasikan varian B.1.1.529, atau Omicron, sebagai "variant of concern" SARS-CoV-2, dengan mengatakan itu dapat menyebar lebih cepat daripada bentuk virus corona lainnya.

Varian Delta tetap dominan di seluruh dunia, terhitung 99,9% dari kasus AS, dan belum jelas apakah Omicron akan dapat menggantikan Delta, kata Dr. Graham Snyder, direktur medis, pencegahan infeksi dan epidemiologi rumah sakit di University of Pittsburgh Medical Center.

Tetapi varian baru memiliki lebih dari 30 mutasi pada bagian virus yang menjadi target vaksin saat ini. Hal ini juga diduga mendorong lonjakan infeksi baru di Afrika Selatan.

Mutasi Omicron cenderung membuat perawatan Covid-19 tertentu, termasuk beberapa antibodi yang diproduksi, tidak efektif, kata Dr. David Ho, profesor mikrobiologi dan imunologi di Universitas Columbia.

Pil antivirus eksperimental seperti Paxlovid dari Pfizer Inc dan molnupiravir dari Merck & Co Inc, menargetkan bagian virus yang tidak berubah dalam Omicron, dan obat ini dapat menjadi lebih penting jika diinduksi vaksin dan kekebalan alami terancam.

YANG TIDAK DIKETAHUI DARI VARIAN OMICRON

Para ilmuwan mengatakan mungkin perlu beberapa minggu lagi sebelum mereka dapat menentukan jenis penyakit yang disebabkan oleh varian tersebut, menentukan seberapa menularnya dan mengidentifikasi seberapa jauh penyakit itu telah menyebar.

Beberapa mencatat bahwa varian lain yang menjadi perhatian, termasuk Beta, yang juga pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, akhirnya digantikan oleh Delta.

Tetapi pertanyaan terbesar tetap apakah perlindungan dari vaksin Covid-19, di mana hampir 8 miliar dosis telah diberikan secara global, akan bertahan. Dan, apakah orang yang sebelumnya terinfeksi virus corona akan kebal dari infeksi Omicron?

Para ahli juga belum tahu apakah Omicron akan menyebabkan penyakit Covid-19 yang lebih parah atau lebih ringan dibandingkan dengan jenis virus corona lainnya.

RESPONS TERBAIK?

Omicron belum diidentifikasi di Amerika Serikat, tetapi kemungkinan sudah ada di sini, kata para ilmuwan.

Bahkan tanpa varian baru, tingkat Covid-19 AS telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, terutama di negara bagian utara, karena orang-orang pindah ke dalam ruangan untuk menghindari cuaca musim dingin.

Beberapa negara telah membatasi perjalanan dari Afrika selatan. Di luar batasan pemerintah, individu masih harus menilai kerentanan mereka sendiri terhadap Covid dan toleransi terhadap risiko saat mereka membuat keputusan perjalanan untuk liburan musim dingin, kata Snyder dari University of Pittsburgh Medical Center.

Snyder dan yang lainnya mengatakan vaksinasi harus tetap menjadi prioritas meskipun ada pertanyaan tentang efektivitas terhadap Omicron, karena kemungkinan mereka masih tetap protektif sampai batas tertentu. Setiap orang juga harus terus memakai masker, menghindari keramaian, ventilasi ruangan, dan mencuci tangan.

"Kami memiliki semua alat yang akan bekerja melawan varian apa pun," kata Dr. Eric Topol, direktur Institut Terjemahan Penelitian Scripps di La Jolla, California.

Para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa dunia akan melihat varian virus corona yang muncul karena virus bermutasi terus-menerus, menurut CNN.

Ketika menteri kesehatan Afrika Selatan pada Kamis mengumumkan penemuan varian B.1.1.529 atau Omicron, yang tampaknya menyebar dengan cepat di beberapa bagian negara itu, itu menjadi pengingat terkuat bahwa pandemi belum berakhir.

Beberapa jam setelah pengumuman varian Omicron, beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris, melarang perjalanan dari Afrika Selatan dan negara-negara Afrika sekitarnya.

REUTERS | CNN