Hotline Pencegahan Bunuh Diri di Amerika Bisa Dihubungi Lewat SMS

TEMPO.CO, Jakarta - Federal Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat pada Kamis, 18 November 2021, memutuskan dengan suara bulat izin penggunaan sms atau pesan singkat untuk menghubungi nomor 988, yakni hotline pencegahan bunuh diri atau U.S. National Suicide Prevention. Kebijakan baru ini akan berlaku mulai Juli 2022.

"Bagi individu yang sedang mengalami krisis, pesan singkat bisa memudahkan saat menghubungi konselor krisis. Pengirim pesan pada level tertentu bisa menyamarkan identitas mereka, ketimbang lewat telepon," demikian pernyataan FCC.

Kepala FCC Jessica Rosenworcel mengatakan ada jutaan orang, khususnya anak muda dan penyandang disabilitas, lebih suka berkomunikasi via pesan singkat, ketimbang telepon ketika mereka sedang dalam krisis (punya masalah besar). Rosenworcel menegaskan komunikasi lewat pesan singkat atau telepon, sama saja karena yang terpenting pihaknya bisa tetap terkoneksi dengan sumber (individu yang sedang punya masalah) lewat cara yang membuat sumber nyaman.

Kode tiga digit yang akan langsung menghubungkan individu dengan layanan telepon pencegahan bunuh diri, akan tetap ada.

U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengungkap angka rata-rata bunuh diri di Amerika Serikat pada 1999 dan 2019 mengalami kenaikan 33 persen. Kematian akibat bunuh diri baru mengalami penurunan dari 47.511 orang menjadi 44.834 pada 2019 dan 2020.