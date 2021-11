Top 3 Dunia: Jokowi Masuk Tokoh Muslim Berpengaruh dan Serangan Joker di Tokyo

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia Senin, 1 November 2021, tentang Presiden Joko Widodo masuk dalam jajaran tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, penerbangan internasional di Australia dibuka lagi dan penyerangan dilakukan seorang pria berpakaian Joker terhadap penumpang di sebuah kereta di Jepang.

1. Jokowi Masuk 15 Besar Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi masuk dalam jajaran tokoh muslim paling berpengaruh di dunia atau The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022. Jokowi bersanding dengan sejumlah kepala negara dan tokoh muslim dari sejumlah negara.

Dilansir dari situs resminya, Jokowi berada di urutan ke-13. Dari Indonesia, selain Jokowi ada pula Said Aqil Siradj yang berada di urutan ke-19.

Di urutan pertama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia adalah Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani, yang merupakan Emir Qatar. Ia menjadi pemimpin Qatar di usia 33 tahun setelah ayahnya, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, turun tahta pada Juni 2013.

Raja Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud dari Arab Saudi berada di urutan kedua, sedangkan urutan ketiga tokoh muslim paling berpengaruh adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Di urutan keempat adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.