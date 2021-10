Bill Clinton Keluar dari Rumah Sakit

Mantan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton bertepuk tangan saat menonton penampilan musisi Chance The Rapper dalam Festival Musik Amerika ke-5 di Philadelphia, Pennsylvania, 4 September 2016. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada Minggu, 17 Oktober 2021, keluar dari rumah sakit setelah di opname sejak Selasa, 13 Oktober 2021. Clinton mengalami infeksi urologi dan akan terus mendapat perawatan kendati dia sudah ada di rumahnya di New York.

Clinton, 75 tahun, mengacungkan jempolnya saat ditanya bagaimana perasaannya keluar dari rumah sakit. Dia keluar dari Rumah Sakit Irvine Medical Center Universitas California ditemani istrinya, Hillary.

Alpesh Amin, dokter yang merawat Clinton di rumah sakit mengatakan mantan Presiden Amerika Serikat tersebut keluar dari rumah sakit setelah demamnya hilang dan sel darah putihnya normal. Dia bisa menyelesaikan perawatan antibiotik di rumahnya di New York.

“Kami akan terus memantau perkembangan kondisinya,” kata Amin.

Clinton berada di California untuk menghadiri acara yang diadakan oleh yayasannya. Dia sempat dirawat di ICU setelah mengalami kelelahan dan mulai di opname sejak Selasa pekan lalu.

Clinton menjabat sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat periode 1993 – 2001. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia pernah menjalani empat kali operasi bypass pada 2004 dan sebuah prosedur untuk membuka sumbatan di arterinya pada 2010. Clinton disebut sudah menjalani gaya hidup vegan sehingga berat badannya pun susut.

Sumber: Reuters

