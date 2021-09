Invasi Babi Hutan Jadi Ajang Saling Menyalahkan dalam Kampanye Wali Kota Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Penampakan babi hutan yang berlarian di sepanjang jalan-jalan Kota Roma telah menjadi hal yang biasa sehingga masalah tersebut sampai pada kampanye pemilihan wali kota Roma.

Hewan-hewan itu semakin banyak yang datang permukiman kota dalam beberapa tahun terakhir, tertarik oleh tumpukan sampah bau dari tempat sampah yang menumpuk.

"Saya takut...suatu kali saya melihat mereka ketika saya akan membuang sampah. Mereka mengejar saya," kata warga Roma Rosa Carletti kepada Reuters, dikutip 24 September 2021.

Sebuah video Reuters pada Rabu menunjukkan babi hutan dewasa berjalan melalui Roma utara dengan anak babi mereka, dengan tenang melewati mobil dan pejalan kaki, tanpa rasa takut atau hati-hati.

Selama musim panas, hewan-hewan itu difoto di luar kementerian luar negeri Italia di Farnesina, di pinggiran Monte Mario dekat Stadio Olimpico kota itu, majalah Wanted in Rome melaporkan.

The video that everyone is talking about in #Rome this week: a dozen wild boar walking calmly through traffic on Via Trionfale. #cinghiali pic.twitter.com/ZrLfK49lOZ