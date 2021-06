Negara Bagian Arizona Gunakan Gas Nazi Untuk Eksekusi Mati Terpidana

TEMPO.CO, Jakarta - Negara bagian Arizona telah memperbarui ruang gasnya untuk kembali menerapkan eksekusi mati. Pada tahun 2014, penerapan eksekusi mati di sana dihentikan untuk sementara waktu karena kesalahan teknis pada penggunaan injeksi. Adapun gas yang bakal digunakan adalah gas yang sama dipakai Nazi di kamp konsentrasinya.

Menurut laporan Al Jazeera, ruang gas Lembaga Permasyarakatan Arizona terakhir kali dipakai 22 tahun lalu. Untuk bisa kembali digunakan, sejumlah perbaikan harus dilakukan mulai dari jendela hingga pintu kamar. Dengan begitu, gas beracun tertahan di dalam ruangan dan bisa difilter sebelum dibuang.

Keputusan Arizona untuk kembali menggunakan ruang gas tak ayal mendapat reaksi keras dari penentang hukuman mati. Menurut mereka, Arizona telah kehilangan akal saat memutuskan untuk memakai teknologi yang sama dipakai Nazi untuk membunuh banyak orang.

"Jujur penasaran apa yang berada di pikiran Pemerintah Arizona ketika menyetujui eksekusi mati di tahun 2021 dengan teknologi ruang gas dan gas sianida," ujar Direktur Eksekutif Death Penalty Information Center, Robert Dunham, Rabu waktu setempat, 2 Juni 2021.

