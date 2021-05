Penyair Myanmar Tewas dalam Penahanan Junta Militer dengan Organ Tubuh Hilang

TEMPO.CO, Jakarta - Penyair Myanmar Khet Thi, yang karyanya menyatakan perlawanan terhadap junta militer yang berkuasa, meninggal dalam tahanan pada Sabtu malam dan tubuhnya dikembalikan tanpa organ, kata keluarganya pada Ahad.

Seorang juru bicara junta militer tidak berkomentar atas kematian Khet Thi, yang telah menulis "Mereka menembak kepala, tetapi mereka tidak tahu bahwa revolusi bersemayam di dalam hati." Halaman Facebook-nya mengatakan dia berusia 45 tahun.

Dikutip dari Reuters, 10 Mei 2021, istri Khet Thi mengatakan dia dan suaminya dibawa untuk diinterogasi pada Sabtu oleh tentara bersenjata dan polisi di pusat kota Shwebo, di wilayah Sagaing, pusat perlawanan terhadap kudeta militer.

"Saya diinterogasi. Begitu pula dia. Mereka bilang dia ada di pusat interogasi. Tapi dia tidak kembali, hanya tubuhnya," kata istrinya Chaw Su kepada BBC berbahasa Burma sambil menangis dari Monywa, sekitar 100 km jauhnya melalui jalan darat.

"Mereka menelepon saya di pagi hari dan mengatakan kepada saya untuk menemuinya di rumah sakit di Monywa. Saya pikir dia dirawat hanya karena lengan patah atau semacamnya...Tapi ketika saya tiba di sini, dia berada di kamar mayat dan organ dalamnya dikeluarkan," katanya.

Ia diberitahu di rumah sakit bahwa dia memiliki masalah jantung, tetapi tidak membaca sertifikat kematian karena dia yakin itu tidak benar, kata Chaw Su. Rumah sakit tidak berkomentar.

