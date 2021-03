WHO Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 dengan AstraZeneca Dilanjutkan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasi untuk melanjutkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Rekomendasi ini dikeluarkan setelah penghentian penggunaan vaksin itu di beberapa negara Uni Eropa karena adanya laporan gangguan pembekuan darah yang jarang terjadi pada orang yang telah menerima vaksin. Negara lain di UE, setelah mempertimbangkan informasi yang sama, telah memutuskan untuk terus menggunakan vaksin dalam program imunisasi mereka.

"Saat ini, WHO menganggap bahwa manfaat vaksin AstraZeneca lebih besar daripada risikonya dan merekomendasikan agar vaksinasi dilanjutkan," tulis dalam situs resmi WHO yang dilihat pada Kamis, 18 Maret 2021.

Dalam kampanye vaksinasi ekstensif, merupakan hal rutin bagi negara-negara untuk memberi sinyal potensi efek samping setelah imunisasi. Ini tidak berarti bahwa kejadian tersebut terkait dengan vaksinasi itu sendiri, tetapi butuh penyelidikan lebih mendalam.

WHO secara teratur menghubungi Badan Obat Eropa dan regulator di seluruh dunia untuk mendapatkan informasi terbaru tentang keamanan vaksin Covid-19. Subkomite Covid-19 WHO dari Komite Penasihat Global untuk Keamanan Vaksin sedang menilai dengan cermat data keamanan terbaru yang tersedia untuk vaksin AstraZeneca. "Setelah peninjauan tersebut selesai, WHO akan segera mengkomunikasikan temuan tersebut kepada publik," tulis dalam situs itu.

HENDARTYO HANGGI

