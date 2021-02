Donald Trump Pernah Tawari Kim Jong Un Menumpang Air Force One

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Amerika Donald Trump ternyata pernah menawari Pemimpin Agung Korea Utara, Kim Jong Un, untuk mengantarkannya pulang ke Pyongyang. Uniknya, Donald Trump ingin mengantarkannya pulang menggunakan pesawat kepresidenan Amerika, Air Force One.

Hal itu terungkap dalam dokumenter terbaru BBC yang berjudul Trump Takes on The World. Menurut dokumenter itu, Donald Trump menawarkan Kim Jong Un pulang menggunakan Air Force One usai bertemu dengannya di Hanoi, Vietnam, 2019. Kala itu, keduanya tengah membahas rencana denuklirisasi Korea Utara yang tak tercapai.

"Tawaran itu mengejutkan bahkan diplomat yang paling berpengalaman sekalipun," ujar Matthew Pottinger, pakar Asia di Dewan Keamanan Nasional Amerika, pada dokumenter itu.

Dikutip dari Channel News Asia, Donald Trump menawarkan tumpangan karena ia tahu Kim Jong Un mengambil rute perjalanan yang jauh untuk sampai ke Hanoi. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari sehari, menggunakan kereta, dan melalui Cina.

Kepada Kim Jong Un, Donald Trump menjanjikan perjalanan pulang yang lebih cepat, dua jam saja. Kim Jong Un menolak tawaran tersebut menurut Matthew Pottinger.

"Dia berkata, 'Aku bisa mengantarmu pulang ke Korea Utara dalam dua jam jika kau mau'. Kim menolak," ujar Pottinger menirukan tawaran Trump ke Kim Jong Un.

Itu bukan pertama kalinya Donald Trump menawari Kim Jong Un melihat jeroan kendaraan kepresidenan Amerika. Di tahun 2018, dalam pertemuan di Singapura, Donald Trump menawarkan Kim Jong Un untuk melihat kendaraan pribadinya, The Beast yang nilainya US$1,5 juta.

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA